Największy zamach terrorystyczny w historii świata. W Polsce było chwilę przed godz. 15

RMF24

Za dwa dni, 11 września, minie ćwierć wieku od chwil, które na zawsze zmieniły Nowy Jork, Stany Zjednoczone i poczucie bezpieczeństwa na całym świecie. W zamachach na World Trade Center oraz budynek Pentagonu przeprowadzonych przez Al-Kaidę zginęło 2977 osób z ponad 90 krajów. Z okazji rocznicy przypominamy najważniejsze materiały naszych dziennikarzy.

25 lat temu tysiące ludzi nie wróciło do domów

Był wtorek, 11 września 2001 roku. O godz. 8:46 w Nowym Jorku – 14:46 czasu polskiego – pierwszy porwany samolot uderzył w północną wieżę World Trade Center. Siedemnaście minut później drugi samolot trafił w wieżę południową. Na oczach świata symbole Nowego Jorku stanęły w ogniu, a potem runęły. Tego dnia terroryści z Al-Kaidy porwali cztery samoloty pasażerskie. Dwa skierowali w wieże WTC, trzeci uderzył w Pentagon.

Zginęło 2977 osób oraz 19 zamachowców. Wśród ofiar byli pracownicy biur, pasażerowie, policjanci, ratownicy i strażacy – ludzie, którzy wchodzili do płonących budynków, gdy inni próbowali z nich uciec.

Zdjęcie satelitarne przedstawiające w lewym dolnym rogu dym unoszący się z tlących się ruin zniszczonego World Trade Center w Nowym Jorku, USA, 11 września 2001; fot. Science Photo Library / East News

W samym World Trade Center zginęły 2753 osoby.

11 września 2026 roku, w 25. rocznicę zamachów, przy Ground Zero znów wybrzmią nazwiska ofiar. W miejscu, gdzie stały bliźniacze wieże, znajdują się dziś dwa ogromne baseny pamięci. W ich otoczeniu wyryto nazwiska zabitych.

Zamachy z 11 września zmieniły zasady bezpieczeństwa na lotniskach, politykę Stanów Zjednoczonych i sposób, w jaki świat mówi o terroryzmie. Przede wszystkim jednak pozostawiły tysiące rodzin z pustym miejscem przy stole. Z okazji ćwierćwiecza od tej jednej z największych tragedii we współczesnej historii świata, przypominamy najważniejsze materiały naszych dziennikarzy.

To było coś takiego, czego ja nigdy wcześniej nie słyszałam i czego nie jestem w stanie opisać. Tak jakby ogromne głazy betonu się łamały. Nasza wieża nagle zaczęła się przechylać - mówiła w rozmowie z korespondentem RMF FM Leokadia Głogowska, Polka, która uratowała się z północnej wieży WTC. W chwili ataku była na 82 piętrze. Całą rozmowę można przeczytać poniżej.

"11 września 2001 darowano mi nowe życie" "Kwadrans przed 9:00. Siedziałam przy komputerze i w moim biurze panowała absolutna cisza. Nagle ten spokój zakłócił ogromny huk. To było coś takiego, czego ja nigdy wcześniej nie słyszałam i czego nie jestem w stanie opisać. Tak jakby ogromne…

Żeby kolejne pokolenia mogły zrozumieć decyzje podjęte przez USA, NATO i cały świat po 11 września, trzeba nie tylko poznać fakty, ale też zrozumieć emocje tego dnia - mówił w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Maciejem Nyczem Garrett M. Graff, amerykański dziennikarz i historyk, autor książki "Jedyny samolot na niebie. Historia mówiona zamachów z 11 września”. Całą rozmowę można znaleźć poniżej.

Zebrał setki relacji z 11 września w poruszającą opowieść. "Niesamowite przykłady heroizmu i odwagi" "Odbieram 11 września jako dzień przepełniony rozpaczą i tragedią, ale jednocześnie ogromną ilością nadziei i miłości, świadectwami siły ludzkiego ducha. Dla mnie ważną częścią książki są niesamowite przykłady heroizmu i niewyobrażalnej odwagi,…

Ciężarówka ratownicza po ataku terrorystycznym z 11 września na World Trade Center w Nowym Jorku, 11 września 2001 / Shutterstock