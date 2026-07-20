Największy pożar w tym roku. W Hiszpanii ewakuowano 32 miejscowości

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Przez Hiszpanię przetaczają się pożary lasów i łąk. Od niedzieli zostali ewakuowani mieszkańcy 32 miejscowości – poinformowały w poniedziałek nad ranem władze obrony cywilnej, cytowane przez media. Największy w tym roku pożar w Hiszpanii, pod względem zajętego przez żywioł obszaru, wybuchł w gminie La Mierla.

Ewakuowano 32 miejscowości

Według portalu 20 Minutos najwięcej ewakuowanych w związku z szalejącym żywiołem miejscowości znajduje się we wspólnocie autonomicznej Kastylia-La Mancha w centrum Hiszpanii. Swoje domy musieli opuścić mieszkańcy 25 wsi.

Jak oszacowały hiszpańskie władze, do poniedziałkowego poranka największe spustoszenia wywołał pożar szalejący w gminie La Mierla, gdzie spłonęło już ponad 16 tys. hektarów lasów i łąk. To największy tegoroczny pożar w Hiszpanii pod względem zajętego przez ogień obszaru.

Gmina Orés, Hiszpania. Strażacy walczą z pożarem/fot. Javier Cebollada / PAP/EPA

W jakich regionach szaleje żywioł?

Inny duży pożar szaleje w gminie Ores, w Aragonii, gdzie spłonęło ponad 15 tys. ha lasów oraz nieużytków rolnych.

Od soboty hiszpańscy strażacy walczą z kilkudziesięcioma dużymi pożarami lasów i łąk. Poza Kastylią-La Manchą i Aragonią najwięcej z nich występuje w Katalonii, Andaluzji oraz w Kraju Basków.

Gmina Orés, Hiszpania. Strażacy walczą z pożarem/fot. Javier Cebollada / PAP/EPA

Trudna akcja gaśnicza. Silny wiatr utrudnia pracę strażakom

Walkę z szalejącymi w Hiszpanii pożarami utrudniają duże wysuszenie terenu, silny wiatr i wysokie temperatury.

W niedzielę hiszpańska agencja meteorologiczna Aemet wydała alert związany z nasileniem się upałów. We wtorek w kilku regionach temperatura może sięgnąć 45 st. Celsjusza.