Pentagon poinformował, że z amerykańskiego więzienia wojskowego w Guantanamo na Kubie zwolniono najstarszego osadzonego. 75-letni Pakistańczyk Saifullah Paracha, któremu nigdy nie postawiono zarzutów, był przetrzymywany za kratami przez 18 lat.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Radio publiczne (NPR) przypomniało, że podejrzanego o powiązania z Al-Kaidą Saifullaha Parachę, biznesmena i producenta telewizyjnego, aresztowały w 2003 roku władze USA. W ubiegłym roku analizująca sprawę uwięzionych komisja w Guantanamo (GPRB) uznała, że Paracha nie stanowi już znaczącego zagrożenia dla Ameryki.

"Paracha jest co najmniej czwartą osobą, która w tym roku została zwolniona z Guantanamo. Wynika to z wysiłków prezydenta Joe Bidena zmierzających do zmniejszenia populacji więźniów w Guantanamo i ostatecznego zamknięcia placówki" - podkreśla NPR.

"Jego przeniesienie, ogłoszone w sobotę przez pakistański rząd, było zwieńczeniem wielomiesięcznych negocjacji mających na celu przygotowanie powrotu. Pentagon odmówił komentarza. Nie było wiadomo, czy urzędnicy administracji Bidena nałożyli na pana Parachę jakiekolwiek ograniczenia związane z bezpieczeństwem, ale prawnik szybko opublikował zdjęcie byłego więźnia siedzącego w McDonaldzie w Karaczi w Pakistanie" - zauważył "New York Times".

Przytoczył też komunikat MSZ Pakistanu wyrażający zadowolenie, że obywatel tego kraju "przetrzymywany za granicą w końcu połączył się ze swoją rodziną".

Według Pentagonu w Guantanamo pozostaje 35 więźniów. 20 kwalifikuje się do przeniesienia, a trzech do skierowania do badającej poszczególne przypadki komisji weryfikacyjnej. Dziewięciu innych objętych jest procesem komisji wojskowej. Trzech zatrzymanych zostało skazanych.