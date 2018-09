Silne tsunami, będące efektem trzęsienia ziemi, uderzyło w piątek w dystrykt Donggala na indonezyjskiej wyspie Celebes - podała indonezyjska Agencja ds. Klęsk Żywiołowych.

Działania służb ratunkowych są utrudnione przez ciemności oraz brak przepływu informacji ze względu na zerwaną telekomunikację. / BNPB HANDOUT / PAP/EPA

Jak poinformował w telewizyjnym wystąpieniu rzecznik Agencji Sutopo Purwo, tsunami uderzyło głównie w miasto Palu - stolicę prowincji Celebes Środkowy. Dodał, że wysokie fale zmywają całe domy razem z ich mieszkańcami.



Purwo wyjaśnił, że do akcji wkroczyły już ekipy ratunkowe i poszukiwawcze, jednak ich działania są utrudnione przez ciemności oraz brak przepływu informacji ze względu na zerwaną telekomunikację. Dodał, że w sobotę rano na miejsce przybędą helikoptery, które wspomagać będą akcję ratowniczą.





Wiele domów zostało uszkodzonych / BNPB HANDOUT / PAP/EPA





Wyspę Celebes nawiedziło w piątek silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,5. Według władz Indonezji zginęła co najmniej jedna osoba, a dziesięć odniosło rany.



Epicentrum wstrząsu znajdowało się w środkowej części wyspy, na głębokości 10 km. Kilka godzin wcześniej na tym samym obszarze miał miejsce słabszy wstrząs sejsmiczny, o magnitudzie 6,7. Według indonezyjskich władz właśnie ten wcześniejszy wstrząs doprowadził do śmierci jednej osoby; zniszczonych zostało kilka domów.



To kolejne trzęsienie ziemi w Indonezji w kilku ostatnich miesiącach. Pod koniec lipca i na początku sierpnia leżącą kilkaset kilometrów na południe od Celebes wyspę Lombok nawiedziły wstrząsy o magnitudzie 6,4 i 6,9. W ich wyniku zginęło około 550 osób, a około 1500 zostało rannych. W połowie sierpnia na wyspie odnotowano kolejny wstrząs sejsmiczny o magnitudzie 6,9.



Częściowo zawaliło się centrum handlowe / BNPB HANDOUT / PAP/EPA



W grudniu 2004 roku potężny żywioł w tamtym rejonie doprowadził do tragedii. Wyspę Sumatrę nawiedziło wówczas trzęsienie ziemi o magnitudzie 9,1, a ogromne tsunami spowodowało śmierć 230 tys. osób w 13 krajach.

