Najmłodszy monarcha świata nie żyje. Oyo zmarł w wieku 34 lat

RMF24

Władca Ugandy, nazywany najmłodszym monarchą świata, zmarł w wieku 34 lat. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV został królem Tooro w zachodniej Ugandzie w 1995 roku, w wieku zaledwie trzech lat, po śmierci ojca.

O śmierci 34-letniego monarchy donosi BBC. Królestwo Toroo nie ujawniło przyczyny śmierci króla Oyo, ale lokalne media cytowały wcześniej ministra rządu Ugandy, który powiedział, że król jest w stanie krytycznym i poszukuje leczenia w USA.

Chociaż Ugandą rządzi wybierany w wyborach prezydent, to istnieje tam kilka tradycyjnych królestw, które, mimo braku władzy politycznej, nadal wywierają znaczący wpływ na kulturę.

Oyo – w Księdze Rekordów Guinessa uznany za najmłodszego panującego monarchę na świecie - sprawował władzę nad ponad 2 milionami ludzi. Był 13. monarchą królestwa założonego na początku XIX wieku.

Premier Tooro Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki nazwał śmierć króla „niezmierzoną stratą” dla rodziny królewskiej i mieszkańców Tooro.

W królestwie Tooro obowiązuje dziedziczny system wyboru monarchy. Oyo nie był oficjalnie żonaty, ale Akiiki powiedział, że „ciągłość Korony jest zapewniona”.

Jego Wysokość pozostawia po sobie następcę, księcia, którego tożsamość zostanie formalnie ujawniona we właściwym czasie, zgodnie z tradycjami i zwyczajami Królestwa Tooro – wyjaśnił.

Gdy w 1995 r. objął władzę, wprowadzono regencję, w skład której wchodziła również królowa matka. Te rządy trwały do ​​ukończenia przez Oyo 18 lat. Wtedy też nastąpiła oficjalna koronacja.