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Najgorsza epidemia dengi od dekady. „Pacjentów jest bardzo dużo”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 lipca (10:43)

Sri Lanka mierzy się z najpoważniejszą od lat epidemią dengi - liczba zakażonych przekroczyła już 76 tysięcy, a dziesiątki osób zmarły. Przeciążone szpitale walczą o miejsca dla chorych, a do akcji przeciwko komarom przenoszącym wirusa włączono nawet wojsko.

Najgorsza epidemia dengi od dekady. „Pacjentów jest bardzo dużo”
Denga to choroba zakaźna wywoływana przez wirusa dengi, który przenoszony jest głównie przez komary z rodzaju Aedes (zdjęcie ilustracyjne); fot. khlungcenter /Shutterstock
  • Sri Lanka zmaga się z najpoważniejszą od lat epidemią dengi.
  • Szpitale są przeciążone, a do walki z chorobą zaangażowano wojsko.
  • Czym jest denga? Gdzie występuje, jakie są objawy i najskuteczniejsze metody zapobiegania zakażeniu?
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Agencja Reutera informuje, że Sri Lanka walczy z najgorszą o dekady epidemią dengi, w wyniku której odnotowano dotychczas ponad 76 tysięcy zakażeń i 53 zgony.

Skala obecnej epidemii zbliża się do tej z 2017 roku, kiedy zachorowało ponad 100 tysięcy osób. Tylko w pierwszej połowie lipca potwierdzono ponad 18 tysięcy nowych infekcji, a w czerwcu - ponad 21,5 tysiąca.

Za gwałtowny wzrost liczby zachorowań odpowiada bardziej zjadliwy szczep wirusa DENV-2, z którym wiązanych jest ok. 75 proc. przypadków. Pacjentów jest bardzo dużo, a przebieg choroby u wielu z nich jest ciężki - przyznał Kapila Kannangara z Krajowego Ośrodka Zwalczania Dengi.

Szpitale w pośpiechu dostawiają łóżka i przekształcają oddziały, aby zmniejszyć obłożenie. Pacjenci z łagodniejszymi objawami są odsyłani do domów.

Wojsko na pomoc

Sytuacja jest na tyle poważna, że władze zaangażowały do pomocy wojsko. Siły powietrzne używają dronów do identyfikacji zbiorników stojącej wody, w której wylęgają się komary, a żołnierze pomagają w inspekcji domów. Dotychczas oczyszczono blisko 11 tysięcy potencjalnych miejsc lęgowych i nałożono ponad 4 tysiące mandatów.

Eksperci obawiają się jednak, że po spodziewanym chwilowym spadku liczby zachorowań w sierpniu, problem powróci w listopadzie wraz z kolejną porą deszczową.

Denga - co to za choroba?

Denga to choroba zakaźna wywoływana przez wirusa dengi, który przenoszony jest głównie przez komary z rodzaju Aedes, zwłaszcza Aedes aegypti. Choroba występuje przede wszystkim w krajach tropikalnych i subtropikalnych, położonych m.in. w Azji Południowo-Wschodniej, Ameryce Łacińskiej, Afryce oraz wyspach Pacyfiku.

Objawy dengi pojawiają się zwykle od 4 do 10 dni po ukąszeniu przez zakażonego komara i obejmują wysoką gorączkę, silne bóle głowy, bóle mięśni i stawów, ból za oczami, nudności, wymioty oraz wysypkę. W niektórych przypadkach choroba może przybrać cięższą postać, znaną jako gorączka krwotoczna denga lub zespół wstrząsu dengowego, które mogą prowadzić do poważnych powikłań, a nawet śmierci.

Nie istnieje specyficzne leczenie przeciwwirusowe dengi - terapia polega głównie na łagodzeniu objawów, nawadnianiu organizmu i monitorowaniu stanu pacjenta. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania zakażeniu jest ochrona przed ukąszeniami komarów, na przykład poprzez stosowanie repelentów, moskitier oraz eliminowanie miejsc, w których komary mogą się rozmnażać.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Sri Lanka denga

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