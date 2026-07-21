Najgorsza epidemia dengi od dekady. „Pacjentów jest bardzo dużo”

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Sri Lanka mierzy się z najpoważniejszą od lat epidemią dengi - liczba zakażonych przekroczyła już 76 tysięcy, a dziesiątki osób zmarły. Przeciążone szpitale walczą o miejsca dla chorych, a do akcji przeciwko komarom przenoszącym wirusa włączono nawet wojsko.

Denga to choroba zakaźna wywoływana przez wirusa dengi, który przenoszony jest głównie przez komary z rodzaju Aedes (zdjęcie ilustracyjne); fot. khlungcenter

Denga to choroba zakaźna wywoływana przez wirusa dengi, który przenoszony jest głównie przez komary z rodzaju Aedes (zdjęcie ilustracyjne); fot. khlungcenter / Shutterstock

Agencja Reutera informuje, że Sri Lanka walczy z najgorszą o dekady epidemią dengi, w wyniku której odnotowano dotychczas ponad 76 tysięcy zakażeń i 53 zgony.

Skala obecnej epidemii zbliża się do tej z 2017 roku, kiedy zachorowało ponad 100 tysięcy osób. Tylko w pierwszej połowie lipca potwierdzono ponad 18 tysięcy nowych infekcji, a w czerwcu - ponad 21,5 tysiąca.

Za gwałtowny wzrost liczby zachorowań odpowiada bardziej zjadliwy szczep wirusa DENV-2, z którym wiązanych jest ok. 75 proc. przypadków. Pacjentów jest bardzo dużo, a przebieg choroby u wielu z nich jest ciężki - przyznał Kapila Kannangara z Krajowego Ośrodka Zwalczania Dengi.

Szpitale w pośpiechu dostawiają łóżka i przekształcają oddziały, aby zmniejszyć obłożenie. Pacjenci z łagodniejszymi objawami są odsyłani do domów.

Wojsko na pomoc

Sytuacja jest na tyle poważna, że władze zaangażowały do pomocy wojsko. Siły powietrzne używają dronów do identyfikacji zbiorników stojącej wody, w której wylęgają się komary, a żołnierze pomagają w inspekcji domów. Dotychczas oczyszczono blisko 11 tysięcy potencjalnych miejsc lęgowych i nałożono ponad 4 tysiące mandatów.

Eksperci obawiają się jednak, że po spodziewanym chwilowym spadku liczby zachorowań w sierpniu, problem powróci w listopadzie wraz z kolejną porą deszczową.

Denga - co to za choroba?

Denga to choroba zakaźna wywoływana przez wirusa dengi, który przenoszony jest głównie przez komary z rodzaju Aedes, zwłaszcza Aedes aegypti. Choroba występuje przede wszystkim w krajach tropikalnych i subtropikalnych, położonych m.in. w Azji Południowo-Wschodniej, Ameryce Łacińskiej, Afryce oraz wyspach Pacyfiku.

Objawy dengi pojawiają się zwykle od 4 do 10 dni po ukąszeniu przez zakażonego komara i obejmują wysoką gorączkę, silne bóle głowy, bóle mięśni i stawów, ból za oczami, nudności, wymioty oraz wysypkę. W niektórych przypadkach choroba może przybrać cięższą postać, znaną jako gorączka krwotoczna denga lub zespół wstrząsu dengowego, które mogą prowadzić do poważnych powikłań, a nawet śmierci.

Nie istnieje specyficzne leczenie przeciwwirusowe dengi - terapia polega głównie na łagodzeniu objawów, nawadnianiu organizmu i monitorowaniu stanu pacjenta. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania zakażeniu jest ochrona przed ukąszeniami komarów, na przykład poprzez stosowanie repelentów, moskitier oraz eliminowanie miejsc, w których komary mogą się rozmnażać.