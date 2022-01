Centrum biznesowe w Kahramanmaras na południu Turcji zasłynęło tym, że przez lata było pierwszym wyborem Google'a po wpisaniu w przeglądarkę po angielsku hasła "najbardziej absurdalny budynek świata" (world's most ridiculous building). Lokalne władze rozpoczęły jego likwidację - poinformowała turecka agencja Anatolia.

18-piętrowa konstrukcja została oddana do użytku w 1994 roku / Shutterstock

Rozpoczęliśmy wyburzanie budynku, który zasłynął w internecie jako "najbardziej absurdalny budynek świata". Do podjęcia decyzji skłoniło nas to, że nie jest on w pełni funkcjonalny ani do końca kompatybilny z otoczeniem - powiedział na konferencji prasowej burmistrz Hayrettin Gungor.

Jego konstrukcja i estetyka podyktowane były warunkami sprzed 30 lat, a sam budynek od dawna był przedmiotem sporów - dodał. Proces rozbiórki ma zostać zakończony w ciągu czterech miesięcy.

Kontrowersyjna konstrukcja

Budynek zwraca na siebie uwagę połączeniem kolorów czerwonego, niebieskiego oraz żółtego, wyróżnia się na tle okolicy wysokością, wielokształtnymi oknami i podtrzymującymi górną część struktury czerwonymi kolumnami.

18-piętrowa konstrukcja została oddana do użytku w 1994 roku i od początku budziła kontrowersje. W miejscu budynku powstanie miejski plac - poinformował burmistrz miasta Kahramanmaras.