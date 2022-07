Dotychczasowy minister edukacji Nadhim Zahawi został ministrem finansów, a pełniący tytularną funkcję kanclerza księstwa Lancaster Steve Barclay będzie nowym ministrem zdrowia - ogłosiło we wtorek wieczorem biuro brytyjskiego premiera Borisa Johnsona.

Dotychczasowy minister edukacji Nadhim Zahawi został ministrem finansów Wielkiej Brytanii / NEIL HALL / PAP/EPA

Zahawi i Barclay zastąpili odpowiednio Rishiego Sunaka i Sajida Javida, którzy we wtorek po południu w odstępie kilku minut złożyli rezygnacje, motywując to utratą zaufania do szefa rządu.



Doszło do tego kilka minut po tym, jak Johnson udzielił wywiadu, w którym przyznał, że nie powinien w lutym mianować posła Chrisa Pinchera na stanowisko zastępcy whipa, czyli osoby dbającej o dyscyplinę w klubie parlamentarnym. Chodzi o doniesienia jakoby Pincher dopuszczał się molestowania seksualnego mężczyzn. Sprawa Pinchera staje się coraz większym obciążeniem dla Johnsona, szczególnie w kontekście mało wiarygodnych, i jak wszystko wskazuje, nieprawdziwych tłumaczeń, które przez kolejne dni przedstawiał rzecznik premiera.



Zahawi, który jest irackim Kurdem z pochodzenia i urodził się w Bagdadzie, ministrem edukacji był od września zeszłego roku, a wcześniej zyskał uznanie pełniąc stanowisko wiceministra zdrowia odpowiedzialnego za szczepienia przeciw Covid-19. Jest wymieniany jako jeden z potencjalnych kandydatów do zastąpienia Johnsona w roli lidera Partii Konserwatywnej i premiera.



Barclay od lutego br. łączył funkcję kanclerza księstwa Lancaster ł ze stanowiskiem szefa personelu na Downing Street, a w latach 2018-2020 był ministrem ds. brexitu.