Kraje UE zatwierdziły nowe prawo UE mające na celu ograniczenie opakowań i odpadów. Z danych KE wynika, ze każdy Europejczyk wytwarza średnio ponad 188 kg odpadów opakowań rocznie. Celem przepisów jest, by do 2030 r. wszystkie opakowania na rynku UE nadawały się do recyklingu, a przy tym by było to opłacalne ekonomicznie.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock W listopadzie 2022 r. Komisja Europejska zaproponowała zmienione przepisy UE o opakowaniach i odpadach po nich. Celem jest: ograniczenie wytwarzania odpadów po opakowaniach,

promowanie gospodarki opakowaniowej o obiegu zamkniętym w sposób racjonalny kosztowo,

harmonizacja przepisów dotyczących opakowań w całej UE. Co się zmieni dla każdego z nas? Będą odpowiednie etykietki na opakowaniach, dzięki czemu będziemy wiedzieć, do którego kosza mamy wrzucić opakowania. Gdy będziemy robić zakupy, trzeba będzie zabierać ze sobą własne pojemniki wielokrotnego użycia, np. szklany słoiki, który napełnimy w sklepie przykładowo ryżem czy makaronem. Niektóre jednorazowe opakowania będą objęte system kaucji, czyli za ich zwrot otrzymamy pieniądze. Firmy będą musiały się zobowiązać, że będą stosować jak najmniejsze opakowania. Niektóre rodzaje opakowań jednorazowych będą zakazane: te używane do konsumpcji w restauracjach i kawiarniach, saszetki z przyprawami, jednorazowe kubki i talerze, miniaturowe opakowania artykułów toaletowych w hotelach oraz plastikowe opakowania świeżych owoców i warzyw. Zobacz również: Rosjanie uderzyli w Odessę. Zabici cywile, dziesiątki rannych Opracowanie: Magdalena Partyła