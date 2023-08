Co najmniej jedna osoba zginęła, a stan pięciu innych jest poważny w efekcie wywrócenia się w sobotę rano na kanale La Manche łodzi z nielegalnymi imigrantami - podały władze francuskie i brytyjskie. Uratowano 50 osób.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku doszło ok. 5 rano czasu polskiego w pobliżu przylądka Cap Gris-Nez na północnym wybrzeżu Francji. W akcji ratunkowej uczestniczyły zarówno łodzie brytyjskiej, jak i francuskiej straży przybrzeżnej. Władze francuskie poinformowały, że sześć osób zostało zabranych helikopterem do szpitala w Calais, gdzie stwierdzono zgon jednej z nich.

Jak podają brytyjskie media, powołujące się na władze francuskie, w momencie, gdy doszło do wypadku, co najmniej kilka łodzi z nielegalnymi imigrantami próbowało przepłynąć kanał La Manche.

Od początku tego roku do 10 sierpnia włącznie do Wielkiej Brytanii przedostało się w ten sposób 15 826 osób, co jest liczbą o ok. 14 proc. niższą niż w tym samym okresie zeszłego roku, który był pod tym względem rekordowy. W czwartek do Wielkiej Brytanii dopłynęło 755 nielegalnych imigrantów, co jest najwyższym dobowym bilansem w tym roku.