Muzea Luwr i d'Orsay będą zamknięte. Paryż szykuje się na kolejną falę protestów

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W najbliższą sobotę turyści odwiedzający stolicę Francji nie będą mogli zobaczyć znanych paryskich muzeów – Luwr, Muzeum d'Orsay, Muzeum Pabla Picassa oraz Grand Palais zostaną zamknięte. Decyzja francuskiego ministerstwa kultury to odpowiedź na zapowiedziane demonstracje, które mają przejść ulicami miasta. Resort podkreśla, że priorytetem jest bezpieczeństwo odwiedzających oraz ochrona pracowników.

W Paryżu z powodu demonstracji w najbliższą sobotę zamknięty zostanie m.in. Luwr

W Paryżu z powodu demonstracji w najbliższą sobotę zamknięty zostanie m.in. Luwr / PAP

W najbliższą sobotę turyści odwiedzający Paryż będą musieli obejść się smakiem – Luwr, Muzeum d'Orsay, Muzeum Pabla Picassa oraz Grand Palais zostaną zamknięte. Decyzja francuskiego ministerstwa kultury to odpowiedź na zapowiedziane demonstracje, które mają przejść ulicami stolicy Francji. Resort podkreśla, że priorytetem jest bezpieczeństwo odwiedzających oraz ochrona pracowników.

Prewencja zamiast ryzyka

Ministerstwo kultury wezwało wszystkie podległe mu placówki do podjęcia wszelkich możliwych działań prewencyjnych. Władze miasta apelują do mieszkańców o czujność i proszą, by w sobotę usunąć z ulic stoliki oraz zaparkowane rowery, które mogłyby stać się celem wandali.

Merostwo Paryża nie ukrywa, że obawia się powtórki z ubiegłego tygodnia, kiedy to protesty na tle socjalnym przerodziły się w zamieszki.

Luwr i d'Orsay – turystyczne perły zamknięte

Luwr, największe muzeum świata, oraz Muzeum d'Orsay, słynące z kolekcji impresjonistów, każdego dnia przyciągają tłumy turystów.

Ich zamknięcie to cios dla paryskiej turystyki i miłośników sztuki. Podobnie jak Grand Palais – reprezentacyjna hala wystawowa, która jeszcze niedawno gościła olimpijczyków podczas igrzysk w 2024 roku.

Władze zaostrzają kurs wobec protestujących

Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że w najbliższych dniach władze będą zezwalać wyłącznie na demonstracje organizowane przez związki zawodowe. Pozostałe zgromadzenia, zgłaszane przez osoby nieuprawnione, będą zakazane. Minister sprawiedliwości Gerald Darmanin poinformował, że od minionej soboty zatrzymano już 2700 osób, z czego 217 – głównie młodych mężczyzn – trafiło do aresztu.

Władze miasta i służby porządkowe są w pełnej gotowości. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się z utrudnieniami i ograniczeniami.