Litewskie MSZ od wielu miesięcy odradza podróżowania na Białoruś - informuje o próbach werbowania i możliwości nielegalnego zatrzymania pod sfingowanymi zarzutami. Przypomina, że zdolność ambasady litewskiej w Mińsku do szybkiego reagowania na wszystkie możliwe sprawy konsularne została drastycznie ograniczona, gdyż przed dwoma laty reżim Łukaszenki zredukował przedstawicielstwo dyplomatyczne Litwy na Białorusi do jednego dyplomaty.

Prof. Dainius Żalimas, były przewodniczący Sądu Konstytucyjnego, w rozmowie z telewizją publiczną LRT przyznaje, że "jeśli chodzi o swobodę przemieszczania się obywateli, nie możemy całkowicie zakazać podróżowania naszym obywatelom", ale podkreśla: Możemy im to utrudnić.



W litewskiej przestrzeni publicznej coraz głośniej mówi się o konieczności pozostawienia tylko jednego z obecnych sześciu przejść granicznych z Białorusią. Władze zapowiadają, że od 15 sierpnia zamkną dwa przejścia. Proponuje się też zredukowanie liczby autobusowych rejsów z Wilna do Mińska. Teraz codziennie jest ich 19.



Wiosną 2022 roku Białoruś wprowadziła ruch bezwizowy dla obywateli Litwy, Łotwy i Polski. Według danych VSAT w tym roku z możliwości bezwizowego wjazdu na Białoruś skorzystało 170 tys. Litwinów, a od kwietnia ubiegłego roku - ponad 400 tys. litewskich obywateli.



Reżim Łukaszenki stara się przyciągnąć obywateli Litwy, którzy prawdopodobnie są dla niego źródłem zarówno dochodów, jak i waluty. Z drugiej strony musimy jasno powiedzieć, że mogą oni stać się ofiarami prowokacji, prób werbunku, nielegalnych działań - podkreśla wiceminister spraw zagranicznych Mantas Adomenas.



Według litewskiej straży granicznej wjeżdżający na Białoruś Litwini w większości deklarują, że jadą odwiedzić znajomych, w celach turystycznych oraz na zakupy.



Granica litewsko-białoruska ma 650 km długości.