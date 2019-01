„Najlepszym scenariuszem w sprawie brexitu byłby ten, gdyby Brytyjczycy zdecydowali o pozostaniu swego kraju w Unii Europejskiej” - powiedział premier Mateusz Morawiecki w wyemitowanym w czwartek wywiadzie dla telewizji BBC.

Zapytany przez dziennikarza brytyjskiej stacji, czy ponowne otwarcie negocjacji między stroną brytyjską a UE byłoby dobrym pomysłem, szef polskiego rządu podkreślił, że rozmowy w tej sprawie dopiero niedawno się zakończyły.

Na tym etapie nie ma powrotu. Do (głównego negocjatora UE w sprawie brexitu) Michela Barniera należy decyzja, co z tym teraz zrobić. Najlepszy scenariusz byłby taki, że to naród brytyjski zdecydowałby o pozostaniu Zjednoczonego Królestwa jako części Unii Europejskiej - powiedział Morawiecki, który przebywa w Davos na Światowym Forum Ekonomicznym.

Piłka jest po stronie premier (Wielkiej Brytanii Theresy) May - zaznaczył polski premier.

Jak dodał, podobnie jak kanclerz Niemiec Angela Merkel uważa, iż "do ostatniego dnia trzeba walczyć o kompromis".