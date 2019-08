Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6 nawiedziło w czwartek północno-wschodnią część Tajwanu - podały miejscowe służby meteorologiczne. Epicentrum znajdowało się w pobliżu 95-tysięcznego miasta Yilan. Trzęsienie było odczuwalne w Tajpej, gdzie zadrżały budynki.

Trzęsienie ziemi na Tajwanie / DAVID CHANG / PAP/EPA

Ognisko wstrząsów było umiejscowione na głębokości 22 kilometrów.



Na obecnym etapie brak doniesień o ofiarach lub zniszczeniach.



Tajwan położony jest w pobliżu styku dwóch płyt tektonicznych i dlatego trzęsienia ziemi w tym wyspiarskim państwie nie należą do rzadkości.



W 2018 r. trzęsienia nawiedzały wyspę dwukrotnie w lutym i w październiku. To pierwsze pociągnęło za sobą 15 ofiar śmiertelnych i 280 rannych. W wypadku drugiego trzęsienia obyło się bez ofiar.



W 2016 roku w wyniku trzęsienia o magnitudzie 7,6 w południowej części wyspy zginęło blisko 100 osób.



Najtragiczniejsze w skutkach trzęsienie w tym aktywnym sejsmicznie regionie miało magnitudę 7,3 i nastąpiło we wrześniu 1999 r. Pochłonęło ono ponad 2400 ofiar śmiertelnych.