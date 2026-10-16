Miliony głodują, miliard ton na śmietniku. Tyle jedzenia marnuje się rocznie

Z raportów ONZ wynika, że aż 13 proc. żywności ginie jeszcze zanim trafi do sklepów. Winne są tutaj niewłaściwe warunki przechowywania, transportu i przetwarzania. Najbardziej narażone na straty są owoce i warzywa – produkty nietrwałe, które szybko się psują.
Kolejne 19 proc. jedzenia marnujemy już my – konsumenci, restauracje i sklepy. To aż 1,05 miliarda ton rocznie! Największy udział w tym mają gospodarstwa domowe (60 proc.), a następnie gastronomia (28 proc.) i sklepy (12 proc.).
Statystycznie każdy mieszkaniec Ziemi wyrzuca 132 kilogramy jedzenia rocznie.
Straty nie tylko moralne
Marnowanie żywności to nie tylko kwestia etyki czy ekonomii. To także poważny problem środowiskowy. Produkcja jedzenia, które nigdy nie zostaje zjedzone, zajmuje aż 28 proc. światowych gruntów rolnych. Odpady żywnościowe odpowiadają za 8–10 proc. globalnych emisji gazów cieplarnianych.
Straty finansowe przekraczają bilion dolarów rocznie.
Głód w cieniu marnotrawstwa
Podczas gdy w bogatszych krajach jedzenie trafia do kosza, w wielu regionach świata trwa walka o przetrwanie. Najnowszy Światowy Indeks Głodu wskazuje, że najtrudniejsza sytuacja panuje w Somalii, Demokratycznej Republice Konga, Czadzie i na Madagaskarze.
Alarmujący poziom głodu odnotowano także w Sudanie, Sudanie Południowym, Burundi i Jemenie.
Co możemy zrobić?
Eksperci apelują o rozsądne planowanie zakupów, właściwe przechowywanie produktów i zamrażanie nadwyżek. Warto też zwracać uwagę na oznaczenia na opakowaniach: „należy spożyć do” dotyczy bezpieczeństwa, a „najlepiej spożyć przed” – jakości produktu.