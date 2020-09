Próba otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego została prawdopodobnie zaaranżowana przez "wysokich rangą urzędników" rosyjskiego rządu - powiedział w środę w Waszyngtonie amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo.

Klinika Charite w Berlinie / Clemens Bilan / PAP/EPA

Kiedy ludzie widzą próbę otrucia dysydenta i domyślają się, że zorganizowali to wysocy rangą urzędnicy rosyjscy, to myślę, że nie jest to dobre dla narodu rosyjskiego - zaznaczył amerykański polityk.

Podkreślił, że Waszyngton i wszyscy jego europejscy sojusznicy chcą, aby Rosja "wobec osób odpowiedzialnych za to wyciągnęła konsekwencje".



Mike Pompeo dodał, że Amerykanie będą próbowali we własnym zakresie zidentyfikować sprawców ataku na Nawalnego. To jest coś, czemu będziemy się przyglądać, oceniać i upewniać się, że robimy to, co musimy zrobić, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że coś takiego się powtórzy - wyjaśnił.



Pięć dni temu prezydent USA Donald Trump mówił, że Waszyngton nie ma dowodów na to, że Nawalny został otruty. Przyznał jednak, że nie ma też żadnych powodów, aby wątpić w ustalenia rządu Niemiec, że tak właśnie się stało i że do otrucia użyto substancji paraliżującej system nerwowy.



Nawalny został hospitalizowany 20 sierpnia w Omsku na Syberii. Poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy. Stracił przytomność. Na żądanie rodziny dwa dni później został przetransportowany lotniczym ambulansem do kliniki Charite w Berlinie, gdzie został poddany szczegółowym badaniom i leczeniu.



W zeszłym tygodniu kanclerz Niemiec Angela Merkel poinformowała, że Nawalny stał się ofiarą "próby zabójstwa przez otrucie", a laboratorium Bundeswehry, badające pobrane od niego próbki, wykryło, że rosyjskiego opozycjonistę usiłowano otruć bojowym środkiem chemicznym z grupy Nowiczok.