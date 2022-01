Prokurator okręgowy hrabstwa Albany powiadomił, że ze względu na brak wystarczających dowodów jego biuro odstępuje od oskarżenia w sprawie karnej byłego gubernatora Nowego Jorku Andrew Cuomo o niestosowne dotykanie asystentki.

Andrew Cuomo / JOHN ANGELILLO / PAP/EPA

Wiele osób ma swoje zdanie na temat zarzutów wobec byłego gubernatora, ale to na prokuraturze hrabstwa Albany spoczywa ciężar udowodnienia przestępstwa ponad uzasadnioną wątpliwość - wyjaśnił prokurator David Soares.

Była asystentka Cuomo, Brittany Commisso, oskarżyła byłego gubernatora o to, że w czasie pełnienia funkcji niestosowne dotykał ją w grudniu 2020 roku w swojej siedzibie w Albany.



Podczas gdy uznaliśmy, że skarżąca jest chętna do współpracy i wiarygodna, po przeanalizowaniu wszystkich dostępnych dowodów doszliśmy do wniosku, że nie możemy sprostać ciężarowi udowodnienia zarzutów na rozprawie. (...) W związku z tym powiadomiliśmy sąd, że odstępujemy od ścigania w tej sprawie i wnioskujemy o oddalenie zarzutów wniesionych przez szeryfa hrabstwa Albany - tłumaczył prokurator cytowany przez lokalne radio 1010 WINS.



Regionalny dziennik "Albany Times Union" podał, że prokuratorzy spotkali się z Commisso w poniedziałek i poinformowali ją o odstąpieniu od kontynuowania sprawy. Gazeta przytacza też wypowiedź adwokata kobiety Briana D. Premo mówiącego, że jego klientka nie miała "żadnej kontroli nad złożeniem lub ściganiem zarzutów w sprawie karnej", ale "w odpowiednim czasie" będzie dochodzić sprawiedliwości w powództwie cywilnym.



Cuomo miał pojawić się w piątek po raz pierwszy w sądzie miejskim w Albany, aby zmierzyć się z zarzutem. Według 1010 WINS był on najpoważniejszym spośród skarg wniesionych przez wiele kobiet, oskarżających go o niewłaściwe zachowania seksualne.



Soares zaznaczył, że pozostaje "głęboko zaniepokojony podobnymi zarzutami". Zachęcał zarazem ofiary molestowania i nadużyć w miejscu pracy do zgłaszania tych przypadków.



W grudniu prokuratorzy okręgowi hrabstw Westchester i Nassau zdecydowali, że nie będą wnosić oskarżenia przeciwko Cuomo w związku z zarzutami innych kobiet. Były gubernator, który zrezygnował z urzędu w sierpniu minionego roku, zaprzeczał zarzutom.



W poniedziałek adwokat Cuomo oznajmił, że prokuratura okręgowa Manhattanu również zamknęła bez postawienia zarzutów dochodzenie w sprawie rzekomego niewłaściwego postępowania byłego gubernatora, związanego ze zgonami pensjonariuszy w domach opieki z powodu Covid-19.