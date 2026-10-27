Mętna woda zamiast idealnego kadru. BBC odpowiada na erę AI

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Stacja BBC wyprodukowała trzeci sezon kultowego serialu przyrodniczego „Błękitna Planeta”. Co ciekawe, w części ujęć celowo pozostawiono mętniejszą wodę, plankton czy elementy widoczne w tle. Ma to przekonać widzów, że niezwykłe zwierzęta i sceny nie zostały stworzone przez sztuczną inteligencję.

Twórcy „Błękitnej Planety III” stawiają na autentyczne nagrania w odpowiedzi na rozwój AI (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Science Photo Library)

Twórcy „Błękitnej Planety III” stawiają na autentyczne nagrania w odpowiedzi na rozwój AI (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Science Photo Library) / East News

Serial wraca niemal dekadę po emisji drugiej części cyklu, która zwróciła uwagę świata na problem plastiku w oceanach. Tym razem twórcy sięgnęli po jeszcze nowocześniejszą technologię rejestracji. Wykorzystano m.in. „pierwszy na świecie” podwodny monitoring.

Ani jednej klatki wygenerowanej przez AI

Rozwój telewizorów i kamer sprawił, że widzowie przyzwyczaili się do bardzo ostrych, dopracowanych obrazów. Jednak – jak podkreślają producenci cytowani przez „Guardiana” – w czasach rosnącej popularności generatywnej AI zbyt perfekcyjne nagrania mogą budzić podejrzenia.

Producentka wykonawcza Elizabeth White wskazała, że stworzenia z głębin oceanu są „prawdopodobnie bardziej niezwykłe, niż mogłaby sobie wyobrazić AI”.

W przeszłości niektóre ujęcia mogłyby zostać odrzucone ze względu na warunki pod wodą – unoszący się plankton, ograniczoną widoczność, łódź albo boje w kadrze. Teraz takie niedoskonałości są częściej pozostawiane w materiale. Wraz z boomem na AI prawdopodobnie będziemy jeszcze mocniej stawiać na bardziej organiczne, mętniejsze i mniej wypolerowane obrazy – zaznaczyła White.

Dyrektor ds. zamawiania programów dokumentalnych i faktograficznych BBC, Jack Bootle, zapewnił podczas pokazu prasowego, że w produkcji nie wykorzystano generatywnej sztucznej inteligencji.

W tym serialu nie użyto generatywnej AI. Ani w jednej klatce. To wszystko prawdziwe zdjęcia – podkreślił.

Nowe zachowania zwierząt i innowacyjne kamery

Zdjęcia do najnowszego sezonu realizowano przez cztery lata w pięciu oceanach. Filmowcy zarejestrowali m.in. nieznane wcześniej zachowanie delfinów, które wykorzystują morskie gąbki do zatykania otworów w rafie i chwytania ryb.

Ekipa BBC zastosowała też miniaturową kamerę podążającą za ośmiornicą, głębinowy kijek do selfie, lasery pomagające filmować morskie stworzenia oraz skutery mocowane do nóg operatorów.

W serialu mają znaleźć się również sceny pokazujące m.in. komunikację między dwoma gatunkami ryb, 200 tys. krabów ustawiających się w formacjach podczas żerowania czy jeżowce używające muszli jako ochrony przed słońcem.

Produkcja porusza także temat zagrożeń dla oceanów. Jeden z odcinków pokazuje, jak ocieplenie wód niszczy ukwiały, w których żyją błazenki. Twórcy wracają również do kwestii plastiku, zanieczyszczeń i tzw. wiecznych chemikaliów.

Narratorem serialu ponownie stał się 100-letni dziś David Attenborough. Legendarny dziennikarz miał aktywnie uczestniczyć w pracy nad programem, „nie tracąc ciekawości świata”.

Premiera 3. sezonu „Błękitnej Planety” odbędzie się 1 listopada – informuje The Guardian.