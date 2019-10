Prezydent Trump miał się zwrócić telefonicznie do premiera Australii z prośbą, by pomógł Prokuratorowi Generalnemu USA w uzyskaniu od wywiadu danych nt. źródeł informacji, które legły u podstaw śledztwa specjalnego prokuratora Roberta Muellera - pisze "The New York Times". Dziennik powołał się na dwóch wysokich rangą urzędników Białego Domu, którzy mają wiedzę o treści tych rozmów.

REKLAMA