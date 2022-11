Sąd na Florydzie skazał zabójcę 14 uczniów i trzech pracowników szkoły w Parkland, 24-letniego Nikolasa Cruza, na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. Masakry w szkole dokonał w 2018 roku.

Policja na miejscu zbrodni (zdjęcie z 2018 r.) / GIORGIO VIERA / PAP/EPA

Sędzia Elizabeth Scherer zastosowała się do rekomendacji ławy przysięgłych, aby nie orzekać wyroku śmierci. W październikowym głosowaniu 9-3, sędziowie przysięgli skłaniali się do wysłania Cruza do celi śmierci. Ustawodawstwo Florydy przewiduje, że w przypadku niejednomyślnego głosowania w sprawie kary śmierci może być orzeczone jedynie dożywocie, bez zwolnienia warunkowego.

Prokuratorzy domagali się kary śmierci, podczas gdy obrona wnosiła o dożywocie. Rodziny ofiar, były zrozpaczone werdyktem.

W środę Scherer powiedziała ofiarom i ich bliskim, przed wydaniem wyroku na Cruza za łącznie 34 zarzuty morderstwa lub próby morderstwa, że podziwia ich siłę.

Dziękuję członkom rodzin za przywilej poznania każdego z waszych bliskich. Mogę powiedzieć, że nie zostaną zapomniani. Gdybym mogła przejąć wasz ból lub znosić go choćby przez pięć minut, abyście mogli odetchnąć (...)... zrobiłabym to - zapewniała.

Gdy Scherer odczytywała wyrok większość ofiar lub członków ich rodzin zachowała stoicki spokój, podczas gdy niektórzy płakali. Cruz nie okazywał żadnych emocji.

Obrońcy mówili o chorobie psychicznej

Obrona argumentowała, że Cruz jest chory psychicznie. Twierdziła, że jego stan doprowadził go do dokonania masakry w 2018 roku. Dokonał tego półautomatycznym karabinem w swojej byłej szkole, Marjory Stoneman Douglas High School.

Ilan Alhadeff, ojciec 14-letniej Alyssy Alhadeff, która zginęła w strzelaninie, powiedział w środę, że wyrok dożywocia Cruza przynosi mu niewiele satysfakcji. Zasłużył bowiem - jego zdaniem - na śmierć.

Pozwólcie mi zademonstrować, jak bardzo jestem zły i sfrustrowany systemem sądowniczym. Po ponad czterech latach, wadliwy system sądowniczy nie wydał wyroku śmierci na mordercę mojej córki i 16 innych osób. Czy postrzegam to jako sprawiedliwość? Absolutnie nie - powiedział mężczyzna.