Po 349 latach blok sławnego czerwonego marmuru z Langwedocji – zamówiony jeszcze przez króla Ludwika XIV – zostanie wreszcie dostarczony do Pałacu w Wersalu.

Wersal / Pixabay

Informacje o tym zamówieniu odnalezione zostały sześć lat temu przez naukowców. Okazało się, że w XVII wieku król Francji z góry zapłacił za wielkie bloki czerwonego marmuru, który miał być użyty do budowy kaplicy w Wersalu. Później wszyscy o tym zapomnieli.

Obecny właściciel langwedockich kamieniołomów postanowił dostarczyć zamówiony materiał, ale okazało się, że brakowało marmuru odpowiedniej jakości. I wtedy dokonano kolejnego odkrycia. Trzytonowy blok czerwonego marmuru - przygotowany w XVII wieku do transportu na polecenie Ludwika XIV - został odnaleziony w lesie koło langwedockich kamieniołomów. W końcu więc marmur trafi do Wersalu.

Do tego dyrekcja kamieniołomu zamierza dostosować się do wszystkich dyspozycji zawartych w kontrakcie z XVII wieku. Zamiast ciężarówkami, marmur zostanie przetransportowany z Langwedocji do Wersalu tratwami i wozami z konnym zaprzęgiem - tak jak to było przewidziane. Może to potrwać... kolejnych 6 lat.