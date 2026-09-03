Makabryczna zbrodnia. Nie żyje znany muzyk, jego ciężarna żona, córeczka i niania

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Dwie osoby zostały zatrzymane w związku z zabójstwem, do którego doszło w jednym z mieszkań w ekskluzywnej miejscowości Atizapán de Zaragoza w pobliżu stolicy Meksyku. W apartamencie znaleziono ciała czterech osób – znanego muzyka, jego ciężarnej żony, trzyletniej córeczki i niani.

Przeżył tylko sześciolatek

Ofiary makabrycznego zabójstwa to Jonathan Meléndez, 38-letni klawiszowiec znanego zespołu indie rockowego Camilo Séptimo. W należącym do niego apartamencie w mieście Atizapán de Zaragoza znaleziono też ciało jego 35-letniej żony. Ana Paula była w czwartym miesiącu ciąży. Przestępcy zabili też trzyletnią córkę małżeństwa oraz 21-latkę, która pracowała u tego małżeństwa jako niania.

Jak podały władze, trzy ofiary zostały postrzelone w głowę, a jedna osoba została postrzelona w plecy. „Dwie ofiary znaleziono ze związanymi rękami” – poinformowała prokuratura.

Na miejscu zbrodni policja odnalazła też 6-latka. Chłopcu nic się nie stało. Jak informują media, miał schować się pod łóżkiem.

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Jeden z zatrzymanych to wspólnik muzyka

W związku z zabójstwami aresztowano dwóch mężczyzn. Jeden z nich, jak wynika z informacji przekazanych przez policję, to wspólnik zabitego muzyka. Media informują, że tłem zbrodni miały być długi. Prokuratura nie potwierdza jednak tych informacji.

Według Omara Garcíi Harfucha, meksykańskiego sekretarza bezpieczeństwa i ochrony obywateli, jeden z podejrzanych wykorzystał swoją znajomość z muzykiem, aby dostać się do apartamentu rodziny.

Na razie śledczy nie ujawniają więcej informacji na temat tej zbrodni.

Kim był Jonathan „Honas” Meléndez?

Urodzony w Meksyku Jonathan „Honas” Meléndez był klawiszowcem, autorem tekstów i producentem, a także jednym z trzech oficjalnych członków Camilo Séptimo od momentu założenia zespołu w 2013 roku. Jego gra na klawiszach i syntezatorach w znacznym stopniu przyczyniła się do ugruntowania charakterystycznego synthpopowego i eterycznego brzmienia zespołu na albumach „Navegantes” (2019) i „Ecos” (2022).

Zespół otrzymał nominację do nagrody MTV Miaw Awards w 2022 roku i współpracował z takimi artystami jak Ximena Sariñana, Francisca Valenzuela, Porter i Samantha Barrón. Występowali na festiwalach Tecate Pa'l Norte, Tecate Coordenada i Sonorama Ribera, a także dzielili scenę z zespołami takimi jak Kings of Leon i Belle and Sebastian.

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Meléndeza żegnają koledzy z zespołu

Zespół Meléndeza we wpisie na Instagramie napisał, że muzyk będzie wspominany „z ogromną miłością i wdzięcznością”.

„Dziś oddajemy hołd i świętujemy jego życie, jego muzykę, jego światło i to, czym dzielił się z tymi z nas, którzy mieli szczęście go znać i kroczyć u jego boku” – napisali członkowie Camilo Séptimo.