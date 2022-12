Dyktator następnie zwrócił uwagę na kończący się mundial w Katarze. Siarhieju Michajławiczu - zwrócił się Łukaszenka do ministra sportu - nie zauważyłem tam naszych graczy. A może po prostu kiepsko oglądam mundial? - zapytał.

Nie, oglądasz wystarczająco - odpowiedział Kawalczuk.

Tak, nawet nie jesteśmy blisko (mundialu - red.). Poza tym porównuję grę naszych piłkarzy z tą, którą reprezentują tam sportowcy dzisiaj (...) Jako były piłkarz, który dużo grał, po prostu się boję - mówił. Stan tego sportu, podobnie jak wielu innych, jest w opłakanym stanie. I kiedy mianowałem ciebie (Kawalczuka - przyp. red.), miałem nadzieję, że jako wojskowy, który kocha sportu, rozumie go, zrobisz porządek (...) No i co, minęło wiele lat i gdzie te wyniki? Jakie medale zdobyło Dynamo Mińsk w tym roku? - pytał Łukaszenka.

W związku z krytyką prezydenta, minister sportu zapowiedział, że wynagrodzenia sportowców i trenerów będzie teraz uzależnione od wyników. Na razie jednak szczegóły tego pomysłu nie są znane.

Białoruska reprezentacja, od czasu gdy kraj został niepodległy, ani razu nie dostała się na mundial. W kwalifikacjach do Kataru wygrała tylko jeden mecz na osiem, pokonując Estonię. W meczu z Belgią Białorusini przegrali 0:8.

Prawdopodobnie najbardziej znanym białoruskim piłkarzem jest Alaksandr Hleb, który w przeszłości grał w Arsenalu Londyn i FC Barcelonie.