W dniu Nowego Roku populacja ludzka całego globu będzie liczyła 8,09 mld osób. W mijającym roku zwiększyła się o dalsze 71 mln (0,9 proc.) - oceniło amerykańskie federalne Biuro Spisowe w opublikowanym w poniedziałek raporcie.

zdjęcie ilustracyjne / Arkadiusz Ziółek / East News

W raporcie stwierdzono, że tegoroczny wzrost był nieco mniejszy niż w roku 2023 kiedy wyniósł 75 mln. Ocenia się w styczniu przyszłego roku co sekundę rejestrowanych będzie 4,2 urodzeń i 2 zgony.

Liczba ludności Stanów Zjednoczonych zwiększyła się w 2024 roku o 2,6 mln i w dniu Nowego Roku będzie wynosić 341 mln. W styczniu 2025 r. co 9 sekund urodzi się kolejny Amerykanin, a co 9,4 sekundy jeden umrze. Migracja spowoduje, że liczba ludności USA będzie się zwiększać o kolejną osobę co 23,2 sekundy.

Według Biura Spisowego wynik "netto" urodzeń zgonów i migracji spowoduje wzrost liczby ludności USA o kolejną osobę co 21,2 sekundy.

Łącznie w latach dwudziestych XXI wieku, które już upłynęły, ludność USA zwiększyła się o prawie 9,7 mln, czyli o 2,9%. W poprzednim dziesięcioleciu wzrost był mniejszy - o 7,4% - najmniej od lat trzydziestych ubiegłego wieku.