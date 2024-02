Londyński dom Freddiego Mercury'ego został we wtorek wystawiony na sprzedaż. Jak przekazała agencja nieruchomości Knight Frank, jego właścicielka, partnerka, a później przyjaciółka Mercury'ego - Mary Austin oczekuje ofert przekraczających 30 mln funtów.

/ Shutterstock

Znajdującą się w londyńskiej dzielnicy Kensington, zbudowaną w 1907 r. w stylu neogeorgiańskim posiadłość Garden Lodge, Mercury kupił w 1980 r. za ok. 500 tys. funtów, a potem przez kilka lat ją przebudowywał.

Wewnątrz domu znajduje się m.in. podwójnej wysokości jadalnia, w pełni lustrzana garderoba, bar, biblioteka, a na zewnątrz - ogród w stylu japońskim.