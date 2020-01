Szef libijskiego rządu jedności narodowej Fajiz as-Saradż i jego rywal, generał Chalif Haftar podpiszą porozumienie ws. zawieszenia broni. Porozumienie weszło w życie w niedzielę, a podpisane zostanie dzisiaj w Moskwie.

Libia: Premier Saradż i gen. Haftar podpiszą w Moskwie układ o zawieszeniu broni / Amru Salahuddien / PAP/Photoshot

Według władz w Trypolisie: podpisanie porozumienia utoruje drogę do procesu politycznego w Libii.



Rosyjskie władze potwierdziły, że Fajiz as-Saradż i Chalif Haftar oczekiwani są w Moskwie, ale na razie nie wiedzą, czy dojdzie do ich bezpośredniego spotkania.



Agencja RIA Nowosti podała, że generał Haftar już przybył do stolicy Rosji.



Natomiast premier Fajiz as-Saradż, w krótkim wystąpieniu telewizyjnym w Trypolisie w niedzielę wieczorem, wezwał swych rodaków by "przerzucili kartę historii, odrzucili niezgodę i zjednoczyli się w dążeniu do stabilności i pokoju".



Wcześniej w niedzielę Fajiz as-Saradż oświadczył, że jego rząd zaakceptował zawieszenie broni, które w sobotę przed północną ogłosił generał Chalif Haftar. O zaprzestanie działań wojennych zaapelowali w środę prezydenci Rosji i Turcji, Władimir Putin i Recep Tayyip Erdogan. Zawieszenie broni weszło w życie w niedzielę.





Libia w chaosie po śmierci Kadafiego

W konflikcie w Libii Rosja aktywnie wspiera Haftara, a Turcja - uznawany przez społeczność międzynarodową rząd premiera Fajiza as-Saradża.



W niedzielę wieczorem służba prasowa Kremla poinformowała, że o pokojowym zakończeniu konfliktu w Libii Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Obie strony - jak zapewnił Kreml - wspierają przygotowywaną przez Niemcy w Berlinie konferencję pokojową ws. Libii. Pałac Elizejski nie poinformował o tej rozmowie.



Od kwietnia ubiegłego roku siły generała Haftara prowadzą ofensywę na stolicę kraju, Trypolis, w której siedzibę ma rząd jedności narodowej(GNA).



Pogrążona w chaosie po obaleniu dyktatury Muammara Kadafiego w 2011 roku Libia jest rozdarta między dwoma rywalizującymi ośrodkami władzy: na zachodzie jest rząd jedności narodowej Fajiza as-Saradża, ustanowiony w 2015 roku i popierany przez ONZ, a na wschodzie - rząd ANL w Bengazi, którego szefem ogłosił się Haftar.