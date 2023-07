Campbell był gościem w posiadłości Obamów, którzy przebywali wówczas poza Martha's Vineyard. Policja potwierdziła, że Obamów nie było w domu w czasie incydentu.

W oświadczeniu wydanym przez byłą pierwszą parę Ameryki napisano, że "Tafari był ukochaną częścią naszej rodziny".



"Kiedy spotkaliśmy go po raz pierwszy, był utalentowanym szefem kuchni w Białym Domu - kreatywnym i pełnym pasji do jedzenia i jego zdolności do zbliżania ludzi. W kolejnych latach poznaliśmy go jako ciepłą, zabawną, niezwykle życzliwą osobę, która uczyniła nasze życie nieco jaśniejszym" - napisali Obamowie.