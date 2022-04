Po raz pierwszy od marca 2020 roku książę Harry i księżna Meghan odwiedzili wspólnie Wielką Brytanię. Jak podaje "The Sun", w czwartek spotkali się w sekrecie z królową Elżbietą II, a także z następcą tronu, księciem Karolem.

Książę Harry i księżna Meghan / Peter Foley / PAP/EPA

Książęca para złożyła niezapowiadaną wcześniej publicznie wizytę na zamku w Windsorze w drodze do Holandii na Invictus Games, zawody dla okaleczonych weteranów, których pomysłodawcą był Harry.

Po tym jak napisał o tym "The Sun" fakt, że spotkanie z królową miało miejsce, potwierdził też rzecznik książęcej pary.

Była to pierwsza wspólna wizyta Harry'ego i Meghan w Wielkiej Brytanii od marca 2020 r., gdy przestali pełnić obowiązki członków rodziny królewskiej i przeprowadzili się do USA.

Harry przyleciał wprawdzie rok temu na pogrzeb swojego dziadka, księcia Filipa, ale bez Meghan, opuścił za to rocznicową mszę mu poświęconą, która odbyła się kilka dni temu. Zapowiedział wówczas, że ma nadzieję wkrótce spotkać się ze swoją babcią. Nie wiadomo, czy Harry i Meghan zabrali ze sobą dzieci - dwuletniego Archiego i 11-miesięczną Lilibeth, której królowa nigdy osobiście nie widziała.

Od czasu rezygnacji z pełnienia obowiązków stosunki Harry'ego i Meghan z resztą rodziny pozostają chłodne, do czego w dużej mierze przyczyniły się wysuwane przez parę zarzuty, że Meghan nie była przez nich właściwie traktowana oraz wywiady, w których powtarzali te zarzuty.

Królowa po koronawirusie

W lutym królowa Wielkiej Brytanii przeszła Covid-19. Elżbieta II, która 21 kwietnia skończy 96 lat, jest w grupie podwyższonego ryzyka. Przyznała później, że koronawirus sprawił, iż czuje się "bardzo zmęczona i wyczerpana".

"The Guardian" pisał wczoraj, że królowa jest zdrowa, ma natomiast problemy z chodzeniem. Fotografowie uchwycili na zdjęciach moment, kiedy w połowie marca po uroczystościach w rocznicę śmierci księcia Filipa, syn Andrzej pomagał jej podejść i wsiąść do samochodu. Było to pierwsze oficjalne wystąpienie Elżbiety II od sześciu miesięcy.

Księżniczka Elżbieta została królową Elżbietą II 6 lutego 1952 roku w momencie śmierci swojego ojca, króla Jerzego VI. Jest pierwszym brytyjskim monarchą w historii, który obchodził 70-lecie panowania. Miało to miejsce 6 lutego.