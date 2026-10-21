Krytyczne luki w zabezpieczeniach. Zamknięto wiele stron internetowych

RMF24

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Strony internetowe instytucji rządowych w kilku państwach w Europie i poza nią zostały wyłączone po ujawnieniu krytycznych luk w zabezpieczeniach PHP, powszechnie używanego języka programowania. Rządowe witryny zamknięto m.in. w Finlandii, Holandii, ale także w Japonii i Australii. W środę część osób nie miała dostępu do części Wikipedii.

We wtorek twórcy PHP przekazali, że zidentyfikowali dwie krytyczne luki w zabezpieczeniach.

W środę po południu twórcy PHP poinformowali, że nowa wersja, usuwająca dwie krytyczne luki w zabezpieczeniach, jest już dostępna i zdecydowanie zachęcili użytkowników do natychmiastowej aktualizacji.

Czym jest język PHP?

PHP to język programowania służący do obsługi stron internetowych. Gdy użytkownik wczytuje stronę, serwer z uruchomionym PHP generuje jej zawartość i wysyła ją do przeglądarki. Jest to darmowe oprogramowanie typu open source, rozwijane przez wolontariuszy.

Jest to również jedno z najczęściej używanych oprogramowań w Internecie. Według serwisu W3Techs, zajmującego się śledzeniem technologii internetowych, PHP obsługuje około 75 proc. stron internetowych, których język programowania można zidentyfikować. Jest to silnik napędzający WordPress, na którym opiera się około 43 proc. wszystkich stron internetowych – od blogów i stron małych firm po portale rządowe, sklepy internetowe i serwisy informacyjne.

Natychmiast aktualizować!

W związku z doniesieniami, że hakerzy już wykorzystują te luki do włamań na strony internetowe, agencje ds. cyberbezpieczeństwa w Europie, USA, Australii i Japonii wezwały użytkowników PHP do natychmiastowej aktualizacji lub wyłączenia stron internetowych do czasu zainstalowania poprawek.

W ramach środków ostrożności swoje strony internetowe wyłączyły m.in. agencje rządowe i instytucje publiczne w Niemczech, Holandii, Belgii, Finlandii i we Francji.

W Holandii swoją stronę internetową wyłączyło samo Krajowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC). Podobnie postąpił Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska, niedostępna stała się także strona internetowa Tweede Kamer - niższej izby parlamentu Holandii.

Brytyjskie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego, a także jego odpowiedniki w UE i Australii zaapelowały do ​​użytkowników PHP o zastosowanie tych poprawek.

Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) wydała poradę, zalecając organizacjom wyłączenie swoich systemów, jeśli nie uda im się zaktualizować systemu przy użyciu poprawki.

„Te luki często umożliwiają bezpośredni dostęp do systemu plików lub bazy danych serwera” – czytamy w komunikacie.

Kłopoty w Wkipedią

W poście na platformie X premier Japonii Sanae Takaichi zaapelowała do obywateli, aby sprawdzili, czy ich publicznie dostępne witryny internetowe działają w oparciu o PHP.

Fundacja Wikimedia, która zarządza internetową encyklopedią Wikipedia, poinformowała, że ​​pracuje nad usunięciem luk w zabezpieczeniach.

„Jako środek ostrożności wyłączyliśmy szereg innych systemów, dopóki nie będzie można ich bezpiecznie załatać” – poinformowano. W związku z tym w środę część osób nie miała dostępu do części Wikipedii.

Niedostępna stała się również strona internetowa rady miejskiej Edynburga oraz platformy internetowe kilku programów BBC, w tym „Doctor Who” i „The Traitors”.

Inne strony internetowe, w tym platforma artystyczna DeviantArt, poinformowały, że są tymczasowo niedostępne z powodu konserwacji, nie podając jednak przyczyny – zauważa BBC.

Sztuczna inteligencja pomogła wykryć luki

Luki zostały odkryte przez badaczy cyberbezpieczeństwa z firm Calif i Wiz, którzy wykorzystali sztuczną inteligencję firmy OpenAI.

Firma OpenAI ogłosiła na swoim blogu, że jest to „jeden z najbardziej znaczących problemów bezpieczeństwa w ostatnich latach” – zwraca uwagę BBC.

Dane Knecht, dyrektor ds. technologii w firmie Cloudflare, zajmującej się infrastrukturą internetową, powiedział, że „obserwuje pojawianie się pierwszych ataków i aktualizuje środki zaradcze w miarę pojawiania się nowych wektorów ataków”.

Problem może dotyczyć wszystkich wersji PHP, począwszy od PHP 5, chociaż nie sprecyzowano jeszcze, które wersje są podatne na ataki.