Polska olbrzymka po raz pierwszy na paradzie olbrzymów w Leuven w Belgii. Chodzi o kukłę królowej Jadwigi zrobioną przez hiszpańskiego artystę Jordi Arnau Espuga na zamówienie polskiej szkoły im. Wisławy Szymborskiej w Leuven. Lalka polskiej królowej zajęła drugie miejsce w konkursie, który odbywa się raz na trzy lata.

Królowa Jadwiga maszerowała ulicami belgijskiego miasta. / archiwum szkoły im. W. Szymborskiej w Leuven /

Dyrektorka polskiej szkoły w Leuven Elżbieta Grabiec wyjaśnia, że wybór padł na Jadwigę ze względu na to, iż Kraków i Leuven to siostrzane miasta uniwersyteckie, a polska królowa wspierała edukację.

Chodziło także o to, żeby to była także kobieta, bo patronką szkoły jest kobieta, a cała dyrekcja to także kobiety - z uśmiechem wyjaśnia Grabiec.

/ archiwum szkoły im. W. Szymborskiej w Leuven /

Olbrzymia królowa Jadwiga, ma długie blond warkocze, niebieskie oczy, a w ręce trzyma polską flagę. Ma 3,6 metra wysokości i waży 36 kg. Była noszona na zmianę przez kilku mężczyzn dzięki specjalnej konstrukcji wewnątrz kukły.

Królowa Jadwiga maszerowała ulicami miasta, potem odbył się jej chrzest i tym samym została włączona do gildii olbrzymów, które mają prawo uczestniczyć w innych paradach w Europie. Jadwiga otrzymała także obywatelstwo miasta Leuven.

Parada olbrzymów to średniowieczna tradycja, która jest podtrzymywana w Belgii, Francji czy Hiszpanii. Dawniej były to olbrzymie kukły świętych, teraz to postacie historyczne, współczesne albo symboliczne.

Obok polskiej królowej ulicami belgijskiego miasta maszerowała kukła symbolizująca społeczność LGBT+ czy liczący 4,5 m Jan van den Graetmolen, symbolizujący społeczność sąsiedzką.

Parada olbrzymów w Leuven w Belgii Stasia Borginon /

Parada olbrzymów Stasia Borginon /

Polska królowa zdobyła drugie miejsce w tańcu i podbiła serca mieszkańców miasta. Udział w imprezie to promocja Polski i szkoły im. Wiesławy Szymborskiej w Leuven, a także, jak wyjaśnia dyrektorka szkoły Elżbieta Grabiec, możliwość pozyskania dla szkoły dodatkowych funduszy, gdyż za każdy kolejny udział w pardzie Jadwiga będzie pobierać wynagrodzenie.