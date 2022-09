"Sugestie, że to Rosja sabotowała Nord Stream były do przewidzenia i są głupie" - wynika z oficjalnego stanowiska Kremla po awarii gazociągu biegnącego po dnie Bałtyku. Głos w tej sprawie zabrał rzecznik prezydenta Rosji Dimitrij Pieskow. Dania i Szwecja są przekonane, że poniedziałkowe uszkodzenie to bez wątpienia celowe działanie. Mowa nawet o podwodnych eksplozjach.