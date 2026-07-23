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Koszmar w Toskanii: Wilk zaatakował dziecko podczas rodzinnego grilla

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 23 lipca (10:45)

Dramatyczne zajście we włoskiej wiosce Orbicciano. Podczas rodzinnego grilla na posesję wtargnął wilk i zaatakował dwuletniego chłopca. Przed niechybną śmiercią uratowała go siedmioletnia suczka Destiny, która bez wahania stanęła w obronie dziecka i przypłaciła to własnym życiem.

Koszmar w Toskanii: Wilk zaatakował dziecko podczas rodzinnego grilla
Wilk zaatakował dziecko podczas rodzinnego grilla /Shutterstock
  • Wilk wtargnął na podwórko w Toskanii i zaatakował dwuletnie dziecko.
  • Siedmioletnia suczka Destiny zginęła, broniąc chłopca przed drapieżnikiem.
  • Eksperci ostrzegają, że wilki coraz częściej podchodzą pod ludzkie domy.
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Sielankowy wieczór przerwany horrorem

Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór, gdy rodzina, która od niedawna mieszka w Orbicciano, przygotowywała się do wspólnego grillowania. Tommaso, ojciec rodziny, zajmował się rozpalaniem grilla na podwórzu, jego żona Paula była w kuchni, a ich dwuletni syn bawił się na zewnątrz wraz z domowym pupilem, suczką Destiny. Brama prowadząca na posesję była otwarta, co – jak relacjonują lokalne media – ułatwiło drapieżnikowi dostęp do podwórza.

Około godziny 21:30, gdy zapach grillowanego mięsa unosił się w powietrzu, na posesji pojawił się wilk. Zbliżył się do dziecka, nie okazując strachu nawet wobec obecności dorosłych ludzi.

Bohaterska obrona czworonoga

W decydującym momencie to właśnie Destiny, siedmioletnia suczka rasy mieszanej, stanęła na drodze drapieżnika. Zdecydowanie zareagowała, chroniąc swojego małego towarzysza zabaw. 

Wszystko rozegrało się błyskawicznie. Tommaso usłyszał skomlenie psa, odwrócił się i zobaczył, jak wilk atakuje suczkę. Drapieżnik ugryzł psa w szyję i zaciągnął w kierunku krzaków. W tym czasie Paula chwyciła dziecko i wbiegła z nim do domu.

Kiedy rodzinie udało się odpędzić wilka, na pomoc dla bohaterskiej Destiny było już za późno.

Wilki coraz bliżej ludzkich domów

Tragiczne wydarzenie w Orbicciano wywołało poruszenie wśród mieszkańców regionu. Włoscy eksperci zauważają, wilki, które przez lata były rzadkością w pobliżu ludzkich siedzib, coraz częściej pojawiają się w pobliżu domostw. Wabią je zapachy jedzenia i łatwo dostępne zwierzęta domowe. 

Źródło: RMF24
Tagi: Wilk

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