Koszmar w Toskanii: Wilk zaatakował dziecko podczas rodzinnego grilla

Sielankowy wieczór przerwany horrorem
Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór, gdy rodzina, która od niedawna mieszka w Orbicciano, przygotowywała się do wspólnego grillowania. Tommaso, ojciec rodziny, zajmował się rozpalaniem grilla na podwórzu, jego żona Paula była w kuchni, a ich dwuletni syn bawił się na zewnątrz wraz z domowym pupilem, suczką Destiny. Brama prowadząca na posesję była otwarta, co – jak relacjonują lokalne media – ułatwiło drapieżnikowi dostęp do podwórza.
Około godziny 21:30, gdy zapach grillowanego mięsa unosił się w powietrzu, na posesji pojawił się wilk. Zbliżył się do dziecka, nie okazując strachu nawet wobec obecności dorosłych ludzi.
Bohaterska obrona czworonoga
W decydującym momencie to właśnie Destiny, siedmioletnia suczka rasy mieszanej, stanęła na drodze drapieżnika. Zdecydowanie zareagowała, chroniąc swojego małego towarzysza zabaw.
Wszystko rozegrało się błyskawicznie. Tommaso usłyszał skomlenie psa, odwrócił się i zobaczył, jak wilk atakuje suczkę. Drapieżnik ugryzł psa w szyję i zaciągnął w kierunku krzaków. W tym czasie Paula chwyciła dziecko i wbiegła z nim do domu.
Kiedy rodzinie udało się odpędzić wilka, na pomoc dla bohaterskiej Destiny było już za późno.
Wilki coraz bliżej ludzkich domów
Tragiczne wydarzenie w Orbicciano wywołało poruszenie wśród mieszkańców regionu. Włoscy eksperci zauważają, wilki, które przez lata były rzadkością w pobliżu ludzkich siedzib, coraz częściej pojawiają się w pobliżu domostw. Wabią je zapachy jedzenia i łatwo dostępne zwierzęta domowe.