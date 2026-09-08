Kosmiczny skarb wraca na Grenlandię. Przełomowa decyzja ws. słynnego meteorytu

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Rząd Grenlandii poinformował o przełomowym porozumieniu z Danią w sprawie zwrotu słynnego meteorytu Agpalilik. 20-tonowa kosmiczna skała, która od 1967 roku znajdowała się w Kopenhadze, wkrótce wróci na Grenlandię. Dla Inuitów, rdzennych mieszkańców wyspy, to nie tylko symbol, ale także ważny element ich dziedzictwa kulturowego.

Meteoryt Agpalilik został odkryty w 1963 roku przez duńskiego geologa Vagna F. Buchwalda na północno-zachodniej Grenlandii. Cztery lata później trafił do Danii, gdzie przez dekady był eksponowany przed Muzeum Historii Naturalnej w Kopenhadze. Teraz, po latach starań, Grenlandia dopięła swego i wynegocjowała zwrot cennego znaleziska.

Jak podkreśliła minister edukacji i kultury Grenlandii Nivi Olsen po spotkaniu ze swoją duńską odpowiedniczką Christiną Egelund, trwają już prace prawne i administracyjne, które mają doprowadzić do sfinalizowania procesu przekazania meteorytu. Koszty transportu pokryje strona duńska.

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Znaczenie dla Inuitów

Dla Inuitów meteoryt Agpalilik ma ogromne znaczenie kulturowe i historyczne. Tradycyjnie meteoryty były wykorzystywane przez mieszkańców Grenlandii do wyrobu narzędzi z żelaza, a same skały pełniły również funkcje rytualne. Jak podkreśla ministra Olsen, zwrot meteorytu to nie tylko symboliczny gest, ale także ważny krok w procesie odzyskiwania dziedzictwa przez rdzenną ludność wyspy.

Na razie nie zdecydowano jeszcze, gdzie dokładnie Agpalilik zostanie ustawiony na Grenlandii. Według lokalnej gazety „Sermitsiaq”, trwają rozmowy na temat przyszłej lokalizacji meteorytu.

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Nie tylko Agpalilik

Jak podaje Duńska Encyklopedia Narodowa, Agpalilik to jeden z kilku dużych meteorytów, które spadły na północno-zachodnią Grenlandię około 10 tysięcy lat temu. Obecnie znanych jest osiem większych fragmentów o łącznej wadze 58 ton, choć naukowcy przypuszczają, że może być ich więcej. Największy z nich, Ahnighito, ważący aż 31 ton, został w 1897 roku przewieziony do Nowego Jorku przez polarnika Roberta Peary’ego.