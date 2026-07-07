Kosiniak-Kamysz spotkał się z Hegsethem. „Polska jest modelowym sojusznikiem USA”

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Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Pete Hegseth, szef Pentagonu, podczas szczytu NATO w tureckiej Ankarze rozmawiali o planach zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce, a także utworzeniu stałej bazy w naszym kraju. Hegseth – jak napisał Kosiniak-Kamysz – „potwierdził, że Polska jest modelowym sojusznikiem USA i stanowi przykład dla innych państw”.

„Minister wojny potwierdził, że Polska jest modelowym sojusznikiem USA”. Spotkania na szczycie NATO

Przyjęcie dla szefów państw i rządów oraz robocze kolacje Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu ministrów obrony i Rady NATO-Ukraina na szczeblu ministrów spraw zagranicznych zakończyły we wtorek wieczorem pierwszy dzień odbywającego się w Ankarze szczytu NATO. Zarówno przyjęcie, jak i obie kolacje robocze były zamknięte dla mediów i nie opublikowano po nich żadnych oficjalnych komunikatów.

O swoich spotkaniach podczas szczytu poinformował na platformie X także wicepremier i minister obrony narodowej.

„Szczyt NATO w Ankarze i bardzo ważne spotkanie z Pete'em Hegsethem. Minister wojny potwierdził, że Polska jest modelowym sojusznikiem USA i stanowi przykład dla innych państw. Rozmawialiśmy o planach zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce, utworzeniu stałej bazy w (Polsce), a także o kolejnych krokach we współpracy przemysłów zbrojeniowych, czego dowodami są między innymi umowa z Anduril na produkcję pocisków Barracuda-500M oraz porozumienie dotyczące serwisowania w Europie pocisków rakietowych PAC-3 do systemu Patriot” – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.

W przyjęciu dla głów państw i szefów rządów wziął udział prezydent RP Karol Nawrocki.

„Prezydent Karol Nawrocki i Pierwsza Dama Marta Nawrocka uczestniczą w obiedzie oficjalnym wydawanym przez Prezydenta Turcji Tayyipa Erdogana i Małżonkę Emine Erdogan dla Głów Państw i Szefów Rządów uczestniczących w Szczycie NATO” – poinformowała we wpisie na platformie X Kancelaria Prezydenta.

„NATO pozostaje fundamentem naszej zbiorowej obrony”

Głos zabrał również przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. W swoim wpisie na platformie X podkreślił znaczenie Sojuszu Północnoatlantyckiego dla obronności Europy, jednocześnie wskazując na ogromne inwestycje w zbrojenia.

„Europa bierze na siebie większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i inwestuje więcej w obronność. Europejscy sojusznicy z NATO wywiązują się ze swoich zobowiązań. Obywatele Europy oczekują, że ten szczyt wyśle jasny sygnał: NATO pozostaje fundamentem naszej zbiorowej obrony i odstraszania, opartym na silnych stosunkach transatlantyckich” - oświadczył Costa.

Środa, która jest głównym dniem szczytu, zacznie się od powitania jego uczestników przez sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego oraz prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana. Następnie odbędzie się posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu głów państw i szefów rządów. Później przewidziane są konferencje prasowe Ruttego oraz przywódców państw.