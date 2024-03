​Ministerstwo obrony Korei Północnej wezwało Koreę Południową i Stany Zjednoczone do zaprzestania wspólnych ćwiczeń wojskowych. Pjongjang twierdzi, że są to manewry o charakterze wojennym i ostrzega przed konsekwencjami - podała we wtorek północnokoreańska agencja KCNA.

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un / Shutterstock Korea Południowa i USA rozpoczęły w poniedziałek coroczne wiosenne ćwiczenia wojskowe Tarcza Wolności z dwukrotnie większą liczbą żołnierzy, niż w zeszłym roku. Celem manewrów jest przede wszystkim ulepszenie reakcji na zmieniające się zagrożenia nuklearne i rakietowe ze strony Korei Północnej. Rzecznik ministerstwa obrony Korei Płn. oświadczył, że resort zdecydowanie potępia "szaleńcze i lekkomyślne" ćwiczenia wojskowe, wzywając Seul i Waszyngton do ich zaprzestania. Ćwiczenia nie mogą mieć nigdy charakteru defensywnego, lecz stanowią próbę inwazji na Północ - stwierdził rzecznik, wskazując na ich zwiększoną skalę i udział w nich 11 państw członkowskich Dowództwa ONZ. Wojnę nuklearną można wywołać nawet od iskry - dodał. Jego zdaniem, USA i Korea Południowa będą musiały "zapłacić wysoką cenę za swój fałszywy wybór". Wspólne ćwiczenia USA i Korei Płd. mają zakończyć się 14 marca. Obaj sojusznicy twierdzą, że manewry mają charakter defensywny i są odpowiedzią na zagrożenia ze strony Północy. Zobacz również: Pomnik Bruce’a Lee zniknął z centrum Mostaru

