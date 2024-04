Brytyjska Izba Gmin zagłosowała za drakońską ustawą antynikotynową. Według niej osoby urodzone po roku 2009 nie będą już nigdy mogły kupić legalnie papierosów.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

To niezwykle kontrowersyjna propozycja, ale też dla rządzących konserwatystów bardzo ważna. Zbliżają się wybory. Ustawa dotycząca sprzedaży wyrobów tytoniowych jest obok kwestii imigracyjnych jedną z najważniejszych. Według niej palenie będzie nadal dozwolone, ale nie kupowanie papierosów. W dodatku wiek, od którego byłoby to możliwe - 15 lat - podnoszony będzie co roku o jeden rok. Miałoby to olbrzymie reperkusje.

Ustawa ta wywołuje na Wyspach duże kontrowersje. Partia Winstona Churchilla chce zakazać sprzedaży cygar, to czyste szaleństwo - tak z legislacji naśmiewa się były brytyjski premier Boris Johnson.

Mimo sporego sprzeciwu, rząd obstaje przy swoim. Marzy o pokoleniu młodych Brytyjczyków, którzy nie byliby uzależnieni od nikotyny. Utopia? Bardzo możliwe.

Polityczny altruizm czy oportunizm?

Chodzi nie tylko o zdrowie młodych Brytyjczyków, ale także o koszt leczenia ludzi cierpiących na choroby związane z paleniem papierosów. To z kolei powiązane jest często ze statusem społecznym, a mówiąc brutalnie z różnicami klasowymi między ludźmi zamożnymi i ubogimi.

Biedniejsi częściej palą - to teza potwierdzona socjologicznie. Paczka papierosów kosztuje na Wyspach 16 funtów - to ok. 80 zł. To znakomity sposób na wpędzanie ludzi w jeszcze większe ubóstwo.

Dlatego argumenty za i przeciw nowemu prawu pochodzą z różnych kręgów politycznych i społecznych. Przeciwko ustawie zagłosowało kilkudziesięciu posłów - w tym także z ramienia Partii Konserwatywnej. Teraz czeka ją debata i głosowanie w Izbie Lordów.

Za bardzo restrykcyjnie?

Niektórzy krytycy zauważają, że Wielka Brytania zmienia się w tzw."nanny state" - czyli kraj mamkę albo, jak kto woli, pielęgniarkę, która mówi ludziom, co mają robić i narzuca coraz bardziej restrykcyjne prawa.

Jest także druga strona medalu. Obecnie w Wielkiej Brytanii łoży się gigantyczne państwowe pieniądze na profilaktykę i uświadamianie społeczeństwa o niebezpieczeństwach palenia papierosów. Ale są one wciąż łatwo dostępne. Wprawdzie nie można ich reklamować ani pokazywać na wystawach sklepowych, sprzedawane są w prostych opakowaniach dosłownie spod lady, wciąż pozostają jednak najczęstszą przyczyną raka płuc.

To temat rzeka, który na tej ustawie zapewne się nie skończy.