Należący do firmy Virgin Galactic samolot kosmiczny VSS Unity zabrał trzech klientów w pierwszy turystyczny lot tej firmy na krawędź kosmosu. Na pokładzie statku znalazły się biznesmenka Keisha Schahaff i jej 18-letnia córka Anastatia Mayers z Antiguy i Barbudy oraz 80-letni były brytyjski wioślarz Jon Goodwin.

Na zdjęciu: samolot kosmiczny VSS Unity / Antoni Belchi / PAP/EPA

W trakcie lotu rozpoczętego w porcie kosmicznym w Nowym Meksyku VSS Unity został wyniesiony przez dwa połączone samoloty VMS Eve na wysokość 15 tys. metrów, po czym napędzany rakietowo samolot wzbił się na wysokość ponad 80 km, poza granicę przestrzeni kosmicznej uznawanej przez USA. W ciągu trwającego około godziny lotu pasażerowie spędzili kilka minut w stanie nieważkości.

Na pokładzie statku znalazło się trzech kosmicznych turystów - 80-letni były brytyjski wioślarz Jon Goodwin, zmagający się z chorobą Parkinsona oraz biznesmenka Keisha Schahaff i jej 18-letnia córka Anastatia Mayers z Antiguy i Barbudy. Są one pierwszymi obywatelkami karaibskiego kraju, które wyruszyły w lot kosmiczny. Swój bilet zdobyły w ramach loterii w 2021 r. Goodwin. Olimpijczyk z igrzysk w Monachium w 1972 r, był jednym z pierwszych, którzy nabyli bilety na lot Virgin Galactic. Firma zaczęła ich sprzedaż już w 2014 roku.

Czwartkowy lot był pierwszym turystycznym lotem i drugim komercyjnym firmy brytyjsko-amerykańskiego miliardera Richarda Bransona. Wcześniej z usług firmy skorzystały włoskie siły powietrzne w ramach misji badawczej.

Był to ogółem siódmy udany lot VSS Unity. Firma planuje kolejne loty turystyczne. Cena biletu to 450 tys. dolarów.



Obok Virgin Galactic podobne loty komercyjne w kosmos od 2021 r. oferuje firma Blue Origin należąca do założyciela Amazona Jeffa Bezosa. Dotąd odbyło się sześć takich lotów, które zabrały pasażerów na wysokość ponad 100 km nad Ziemią, za tzw. linię Karmana, uznawaną międzynarodowo za granicę przestrzeni kosmicznej.