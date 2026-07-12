Koniec z nartami, śnieg już tylko na widokówkach? Chile szuka zmiany

RMF24

Klasyczne pocztówki przedstawiające stolicę Chile, Santiago, otoczoną ośnieżonymi Andami, wydają się dziś obrazami z przeszłości. Wieloletnia susza nękająca kraj doprowadziła do tak dotkliwego niedoboru śniegu, że główne ośrodki narciarskie w obszarze metropolitalnym musiały zawiesić użytkowanie nawet 90 proc. swoich stoków – donosi CNN. Region był do tej pory oblegany przez Amerykanów, którzy w lipcu i sierpniu chcieli sobie poszusować na nartach.

Dane o zamknięciu stoków w rejonie Santiago podało Chilijskie Stowarzyszenie Ośrodków Narciarskich (ACESKI). Uważa się, że przynajmniej częściowo winę za to ponoszą zmiany klimatyczne, dlatego władze ostrzegają, że w dłuższej perspektywie region, musi znaleźć inne sposoby, aby zachęcić turystów do wydawania pieniędzy.

W lipcu na narty

Bezśnieżnej stolicy Chile uwagę poświęciła amerykańska stacja CNN. Do tego kraju, położonego na półkuli południowej, w którym od czerwca do sierpnia panują zimowe warunki, przybywają w tym okresie co roku tysiące Amerykanów. To turyści spragnieni narciarskich szusów, oraz ci, którzy chcą odpocząć od letnich upałów w USA.

Według ACESKI, w 2025 roku ośrodki narciarskie w regionie odwiedziło ponad 1,2 miliona narciarzy, co dało chilijskiej gospodarce zastrzyk 283 milionów dolarów.

„Jednak z powodu braku śniegu reputacja Santiago zaczyna topnieć” – gorzko kwituje CNN.

Dotkliwy brak śniegu

To nie jest normalne – powiedział CNN Arnaldo Zúñiga, meteorolog i rzecznik chilijskiej Dyrekcji Meteorologicznej (DMC). Podczas ostatnich opadów (21 czerwca) spadło zaledwie 24 centymetry śniegu. Jak wyjaśnił Zúñiga, „w porównaniu z normalnym rokiem w górach”, obecnie mamy do czynienie z prawie 60-procentowym niedoborem śniegu.

Niestety, trendy charakteryzujące zmiany klimatyczne, wskazują, że rzeczywiście zmierzamy w kierunku spadku opadów – powiedział amerykańskim dziennikarzom Arnaldo Zúñiga.

O tej porze roku stoki powinny już być pokryte śniegiem. Ośrodki narciarskie decydują się na sztuczne naśnieżanie, a hotelarze i restauratorzy starają się zachować optymizm.

W ciągu ostatnich 15 lat zainwestowaliśmy w systemy i technologie naśnieżania – powiedział prezes ACESKI, Michael Leatherbee.

Można wziąć lekcje jazdy na nartach, skorzystać z panoramicznego wyciągu krzesełkowego, dojechać do restauracji w połowie drogi na szczyt. Wszystko, co zazwyczaj oferuje się zimą, dziś można robić - tylko w mniejszych ilościach – zastrzegł.

Turystyka górska przez cały rok

Władze Chile dążą obecnie do przejścia na „turystykę całoroczną, gdzie aktywność w górach trwa przez cały rok” (wędrówki piesze, wellness, wydarzenia kulturalne). I nie jest uzależniona od śniegu.

Minister ds. turystyki María Paz Lagos mówi: Sam sezon narciarski generuje około 18 tysięcy miejsc pracy. Chcemy, aby ten wkład (turystyczny) w rozwój regionów nadal rósł.