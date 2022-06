Zakończył się trwający 24 godziny ogólnokrajowy strajk ogłoszony przez Tunezyjski Generalny Związek Pracy. Przez to około dwóch tysięcy turystów miało wczoraj problem z powrotem do Polski. A kolejne dwa tysiące z wylotem na wakacje w Tunezji.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Polscy turyści mogą już dziś lecieć do Tunezji. Ruch lotniczy został wznowiony w nocy.

Przez strajk zmieniła się jednak siatka połączeń, dlatego część turystów czeka na informacje o nowej godzinie wylotu - tłumaczy Piotr Henicz z Polskiej Izby Turystyki i biura podróży Itaka. To nie jest w tej chwili takie proste, by znaleźć wolne samoloty w szczycie sezonu, znaczna część turystów te problemy ma za sobą, część czeka na informację o nowych rozkładach - mówi.



Samoloty do Tunezji będą starować dzisiaj z Warszawy, Katowic, Poznania i Wrocławia, a lądować będą w Monastyrze, Enfidzie i na Dżerbie. Obecnie jednego dnia średnio wakacje w Tunezji rozpoczyna około dwóch tysięcy turystów z Polski.