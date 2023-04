Wiceszef Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis rozmawiał w sobotę z premierem Mateuszem Morawieckim, aby przygotować jutrzejsze negocjacje z pięcioma krajami Europy Środkowej, które zgłosiły problemy z tranzytem ukraińskiego zboża. „Porozumienie wydaje się na wyciągnięcie ręki” – mówi rozmówca RMF FM w Komisji Europejskiej.

Spotkanie z przedstawicielami Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii zaplanowane zostało w niedzielę na godz. 13.

Jak informuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, Bruksela chciałaby, aby do porozumienia doszło jak najszybciej - najdalej na początku tygodnia.

Komisja Europejska coraz bardziej konkretyzuje swój pakiet pomocowy dla krajów mających problem z zalewem ukraińskiego zboża i poszerza zakres propozycji. W grę wchodzi np. wsparcie w wywiezieniu nadmiaru zboża z pięciu krajów - w tym z Polski.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli, mogłyby w to zostać zaangażowane agencje ONZ - np. Światowy Program Żywnościowy. W ten sposób zagwarantowano by, żeby zboże trafiło do krajów potrzebujących Afryki i Azji.