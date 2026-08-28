Koloseum w czerwonej strefie. Władze Rzymu reagują na wzrost przestępczości w stolicy

RMF24

Decyzją władz Rzymu wokół Koloseum, a także w jego rejonie, została wprowadzona czerwona strefa zaostrzonych środków bezpieczeństwa. Jest to odpowiedź na notowaną w ostatnim czasie falę przestępczości w Wiecznym Mieście. W rejonie amfiteatru regularnie dochodziło m.in. do napadów, kradzieży czy ulicznych awantur.

Portal Roma Today, który informuje o całej sprawie, podkreśla, że ta część miasta zaczęła budzić strach zarówno wśród Rzymian, jak i turystów z całego świata. Dochodziło tam bowiem do kradzieży, napadów czy ulicznych starć.

Wzmożone patrole policji wokół Koloseum

W związku z sytuacją, która - jak odnotowały media - zaczęła wymykać się spod kontroli, władze Rzymu wprowadziły na cztery miesiące, do 24 grudnia, nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Mowa tu m.in. o wzmocnieniu patroli sił porządkowych wokół Koloseum.

Przekazano również, że zakaz przebywania w czerwonej strefie mają osoby z kryminalną przeszłością, które na mocy przepisów mogą zostać z niej natychmiast usunięte. Do czerwonej strefy włączono także pobliskie wzgórze Colle Oppio oraz aleję Fori Imperiali, łącząca Koloseum z Placem Weneckim.