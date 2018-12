Urządzenie wybuchowe domowej roboty eksplodowało w czwartek rano przed cerkwią w centrum Aten; lekko ranny został policjant - poinformowała państwowa telewizja grecka ERT. Na razie nikt nie przyznał się do ataku.

Do niewielkiej eksplozji doszło ok. godz. 7.10 czasu miejscowego (godz. 6.10 w Polsce), przed cerkwią pod wezwaniem świętego Dionizego Aeropagity w dzielnicy Kolonaki.

Funkcjonariusz zauważył pudło przed wejściem do cerkwi i wydało mu się ono podejrzane. Wybuch nie był silny, policjant odniósł obrażenia twarzy i dłoni - przekazał agencji Reuters proszący o anonimowość przedstawiciel greckiej policji.



Ranny został przewieziony do szpitala wojskowego w Atenach.



Miejsce zdarzenia kordonem otoczyły policyjne jednostki antyterrorystyczne, sprawdzane są nagrania z ulicznego monitoringu.



Żadna osoba ani organizacja nie przyznała się dotąd do podłożenia ładunku. Agencje przypominają jednak, że w przeszłości o podobne ataki na budynki publiczne, siedziby mediów, banki czy przedstawicielstwa dyplomatyczne, przeprowadzane także w okresie świąt Bożego Narodzenia, podejrzewano grupy anarchistyczne i skrajnie lewicowe.



Siły bezpieczeństwa w Atenach pozostają w stanie podwyższonej gotowości od 17 grudnia, gdy silny ładunek wybuchowy eksplodował przed siedzibą prywatnej stacji telewizyjnej Skai, poważnie uszkadzając front budynku. Również w tym przypadku nikt nie wziął na siebie odpowiedzialności za atak.