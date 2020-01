Kolejne zarażenia koronawirusem z Wuhan stwierdzono w niedzielę poza granicami Chin. O trzecim takim przypadku poinformowano w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Japonii groźnym wirusem zaraziła się już czwarta osoba. Czeski MZS natomiast informował o obywatelu Czech, u którego podejrzewa się zarażenie nowym koronawirusem, został hospitalizowany w Wietnamie.

W USA nowy przypadek zarażenia zanotowano w hrabstwie Orange w stanie Kalifornia. To kobieta, która przebywała w chińskim mieście Wuhan, gdzie znajduje się ognisko epidemii. Obecnie przebywa w szpitalu, a stan jej zdrowia określany jest jako dobry.

Publiczny nadawca w Japonii NHK podał, powołując się na ministerstwo zdrowia, że wykryto czwarty przypadek zarażenia w tym kraju. Pozytywny wynik stwierdzono o mężczyzny powyżej 40. roku życia, który przebywał w Wuhan i 22 stycznia wrócił do Japonii. Obecnie przebywa w szpitalu.



Japońskie MSZ podało, że w chińskiej prowincji Hubei przebywa ok. 430 obywateli japońskich, w tym niemal wszyscy w Wuhan.

Obywatel Czech, u którego podejrzewa się zarażenie nowym koronawirusem, został hospitalizowany w Wietnamie - potwierdziło w niedzielę MSW w Pradze. W związku z niebezpiecznym wirusem premier Andrej Babisz zwołał na poniedziałek Radę Bezpieczeństwa Narodowego.

POSŁUCHAJ: O wirusie z Wuhan, który wydostał się już poza Chiny. O sytuacji w USA mówi nasz korespondent, Paweł Żuchowski w podcaście "Ameryka z bliska".

ECDC: 2026 przypadków koronawirusa na świecie, 56 zgonów

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) podało w niedzielę, że od 30 grudnia ub.r. do 26 stycznia br. na świecie zanotowano 2 026 przypadków nowego koronawirusa. W wyniku zarażenia zmarło 56 osób.



Agencja poinformowała także na Twitterze, że wirus z Azji rozprzestrzenił się już do Australii, Ameryki Północnej (po jednym przypadku w USA i Kanadzie) oraz Europy (3 przypadki we Francji).



Między 24 a 26 stycznia odnotowano 1 129 nowych przypadków wirusa 2019-nCoV i 30 nowych zgonów. Nagły wzrost liczy stwierdzonych przypadków może częściowo być związany z poprawą procedur wykrywania wirusa i badań epidemiologicznych chińskich władz - uważa Josep Jansa, główny ekspert ECDC ds. reagowania na nagłe przypadki.



Ostrzega on równocześnie przed dalszymi przypadkami zarażania i ofiarami śmiertelnymi, ponieważ pierwotne źródło pozostaje nadal nieznane, a wirus przenosi się z człowieka na człowieka.

W Chinach powzięto kolejne środki bezpieczeństwa

W Chinach, gdzie z powodu nowego koronawirusa zmarło już, według ostatnich danych, 56 osób, wprowadzane są koleje obostrzenia. Położona na północy kraju prowincja Hebei w niedzielę do odwołania zawiesiła połączenia autobusowe z innymi prowincjami, podobną decyzję ogłoszono w wyspiarskiej prowincji Hajnan, która ze względu na rosnący ruch turystyczny i szybko rozbudowującą się infrastrukturę hotelową określana bywa jako "chińskie Hawaje".



Według nieoficjalnych informacji, podanych przez telewizję CCTC, rząd Chin rozważa przedłużenie przerwy świątecznej, związanej z witaniem księżycowego Nowego Roku. Tydzień wolnego w pracy i szkołach rozpoczął się w piątek, ale nie wyklucza się, że ponowne otwarcie przedsiębiorstw, instytucji oraz placówek oświatowych zostanie opóźnione.



W najbardziej zaludnionej prowincji Chin, Guangdong na południu kraju, gdzie mieszka ponad 110 mln ludzi, miejscowe władze wprowadziły obowiązek noszenia ochronnych masek na twarz. Podobne nakazy obowiązują już w Wuhan oraz w kilku innych większych miastach kraju oraz w całej prowincji Jangxi na południowym wschodzie Chin.