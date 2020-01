Do 15 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar sztormu Gloria, który w drugiej połowie stycznia wyrządził wielomilionowe straty na terenie Hiszpanii. Na Ibizie, na Balearach, znaleziono ciała dwóch poszukiwanych obcokrajowców.

Znaleziono kolejne ofiary sztormu Gloria / Alejandro Garcia / PAP/EPA

Przed południem władze hiszpańskiej żandarmerii (Guardia Civil) poinformowały, że służby zidentyfikowały zwłoki dwóch poszukiwanych od wtorku mężczyzn: 41-letniego obywatela Kolumbii oraz 25-letniego Brytyjczyka.



W komunikacie żandarmeria wyjaśniła, że w znalezieniu miejsca, gdzie zginął obywatel Wielkiej Brytanii, który ostatni raz był widziany podczas jazdy na motorze, pomogło odnalezienie przy jednej z plaż jego kurtki.

Niszczycielski sztorm nad Półwyspem Iberyjskim

Sztorm Gloria nadszedł nad Półwysep Iberyjski 18 grudnia. Przez kolejny tydzień doprowadził do szacowanych na kilkadziesiąt milionów euro strat w Hiszpanii. Najbardziej ucierpiały wspólnoty autonomiczne Katalonii, Walencji oraz archipelag Balearów.



W efekcie żywiołu rannych zostało ponad 100 osób w Hiszpanii, a także dwie inne w Portugalii. W dalszym ciągu poszukiwane są dwie osoby. W Katalonii niezbędna była ewakuacja ponad 500 mieszkańców terenów zalanych wezbranymi rzekami.



Tymczasem w poniedziałek partie opozycji zażądały od premiera Pedra Sancheza wyjaśnień w związku z informacjami mediów, iż do czwartkowej wizyty na zalanych wodą terenach przejął on helikopter obrony cywilnej, zmuszając jej pracowników do wstrzymania poszukiwań zaginionych osób.