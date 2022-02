Holandia, Izrael, Wielka Brytania, Łotwa, czy Norwegia - te kraje poradziły swoim obywatelom, by ci jak najszybciej opuścili teren Ukrainy. Jednocześnie administracja USA wskazuje, że do rosyjskiej inwazji na naszych wschodnich sąsiadów może dojść w każdej chwili.

Holenderski premier Mark Rutte / PAP/EPA

Według holenderskich mediów, o zaleceniu opuszczenia kraju przez Holendrów mówił ambasador Jennes de Mol na spotkaniu online ze społecznością niderlandzką na Ukrainie, które odbyło się w piątek po południu.Rzecznik MSZ wyjaśnił, że wystąpienie ambasadora ma charakter pilnego apelu, ale nie oznacza rozpoczęcia ewakuacji. „Każdy musi samodzielnie ocenić, czy jego pobyt jest niezbędny” – mówił w piątek do dziennikarzy.



Biuro prasowe MSZ przekazało też informację, że w niderlandzkim konsulacie we Lwowie powstało centrum pomocy kryzysowej. Holendrzy będą mogli uzyskać tam pomoc konsularną w sytuacji, gdyby przestała działać ambasada w Kijowie.



Kolejne kraje wzywają swoich obywateli do opuszczenia Ukrainy

Rząd Wielkiej Brytanii wezwał w piątek Brytyjczyków do opuszczenia Ukrainy i odradził wszelkie podróże do tego kraju. Jak ocenił, koncentracja sił rosyjskich przy granicy z Ukrainą coraz bardziej zwiększa zagrożenie działaniami militarnymi.

Także Łotwa wezwała w piątek swoich obywateli do opuszczenia Ukrainy. MSZ w Rydze uzasadnia to "poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ze strony Rosji w pobliżu granicy z Ukrainą i wiarygodną groźbą eskalacji".

Do opuszczenia Ukrainy i powstrzymania się od wyjazdów do regionów tego kraju w pobliżu granicy z Rosją i Białorusią wzywa również Norwegia. "Ze względu na poważną i nieprzewidywalną sytuację bezpieczeństwa na Ukrainie ministerstwo spraw zagranicznych odradza wszelkie podróże na Ukrainę i zachęca obywateli Norwegii do opuszczenia tego kraju" – napisano w oświadczeniu MSZ w Oslo.

Izraelskie MSZ poinformowało w piątek, że rodziny personelu dyplomatycznego na Ukrainie zostaną ewakuowane z powodu zagrożenia wojną. Jednocześnie wezwano Izraelczyków do unikania podróży na Ukrainę, a przebywających w tym kraju do powrotu do ojczyzny.