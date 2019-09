Sławomir Nowak, p.o. szefa Państwowej Agencji Dróg Ukrainy (Ukrawtodor), podał nieprawdziwe informacje w deklaracji majątkowej – poinformowała w poniedziałek ukraińska Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK).

Sławomir Nowak / Leszek Szymański / PAP

"W wyniku pełnej kontroli deklaracji p.o. szefa Ukrawtodoru za 2017 r. NAZK ustalił, że doszło do zadeklarowania nieprawdziwych danych na równowartość ponad 100 minimum socjalnych dla osób zdolnych do pracy" - podała NAZK w komunikacie, na które powołują się w poniedziałek ukraińskie media.



Sławomir Nowak, były minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (w latach 2011-2013), a od 2016 r. p.o. dyrektora Ukrawtodoru, miał podać nieprawidłową wartość samochodu i kwot na rachunkach bankowych.



"W sumie ustalono, że doszło do zadeklarowania nieprawdziwych informacji o wartości 189,2 tys. hrywien", czyli w przeliczeniu ok. 30 tys. zł - poinformowano.



Zawiadomienie w tej sprawie NAZK skierowała do sądu, co jest podstawą do wszczęcia sprawy dotyczącej naruszenia administracyjnego.



Według ukraińskich przepisów grozi za to kara grzywny.