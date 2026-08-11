Kłopoty polskich turystów na Sycylii. Etna wciąż paraliżuje loty

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Około 200 Polaków utknęło na Sycylii - mają problem z powrotem do kraju przez utrudnienia na wyspie po erupcji Etny. Przez chmury pyłu wulkanicznego na lotnisku w Katanii część lotów została odwołana, a część zmieniona.

Etna wciąż paraliżuje ruch lotniczy na Sycylii. Wzmożona aktywność wulkaniczna sprawia, że podróżni muszą liczyć się z poważnymi opóźnieniami. Największe problemy dotyczą portu lotniczego w Katanii, gdzie odwołano wiele połączeń, a część została przekierowana lub opóźniona. Zakłócenia mogą dotknąć również inne lotniska w regionie.

Co mogą zrobić polscy turyści?

Polscy turyści, którzy utknęli na Sycylii, powinni jak najszybciej skontaktować się z przewoźnikiem, a więc linią lotniczą albo biurem podróży, które zorganizowało wyjazd.

To on ma prawny obowiązek zaopiekowania się swoimi pasażerami. Nasz konsul wspiera naszych obywateli, sprawdza, czy nie ma sytuacji zagrożenia życia, czy nie ma problemów zdrowotnych. Tam gdzie może, wspiera w kontakcie z przewoźnikiem - podpowiada rzecznik MSZ-et Maciej Wewiór.

Najlepiej też na bieżąco śledzić status swojego lotu w aplikacji przewoźnika albo na jego stronie internetowej.

Rzecznik apeluje również do wszystkich Polaków, którzy są za granicą, by rejestrowali się w systemie Odyseusz. To bardzo pomaga służbom konsularnym w udzielaniu pomocy w takich sytuacjach, jak choćby ta teraz na lotnisku w Katanii.

Informacje o utrudnieniach pojawiają się również na oficjalnych profilach polskiej ambasady we Włoszech na platformie X.

Turyści mogą skorzystać z alternatywnych lotnisk

W przypadku odwołania lotu, podróżni powinni rozważyć skorzystanie z alternatywnych lotnisk, takich jak Palermo, Reggio di Calabria, Trapani, Comiso, Lamezia Terme czy nawet Malta. To szczególnie ważne w szczycie sezonu turystycznego, gdy Sycylię odwiedzają tysiące turystów z całego świata.

Jak informuje zarząd lotniska w Katanii, samoloty nie będą lądować do środy do 11:00. Wcześniej informowano o tym, że odloty i przyloty będą zawieszone do 19:00 we wtorek, a odlot maszyn jest ograniczony tylko do jednego pasa, co dodatkowo ogranicza przepustowość portu.

Utrudnienia na lotnisku w Katanii (fot. PAP/EPA/ORIETTA SCARDINO)

Władze lokalne zorganizowały ponad 100 połączeń autobusowych, by przewieźć pasażerów na inne lotniska. Podobne połączenia z portami w Palermo i Trapani uruchomiły linie lotnicze.

Utrudnienia w szczycie sezonu turystycznego

Wtorek to kolejny dzień poważnych utrudnień na sycylijskich lotniskach. W szczycie sezonu turystycznego sytuacja ta może oznaczać spore komplikacje dla podróżnych. Służby apelują o cierpliwość i zachowanie szczególnej ostrożności.

Jeśli planujecie podróż w tamte rejony, koniecznie śledźcie komunikaty przewoźników i służb konsularnych.