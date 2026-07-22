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Kibice Górnika Zabrze zatrzymani w Turcji. Starli się z policją

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 22 lipca (08:00) Aktualizacja: Dzisiaj, 22 lipca (08:50)

Dziewięciu kibiców Górnika Zabrze zostało zatrzymanych w Turcji - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Fani śląskiego klubu starli się z policją podczas meczu z Fenerbahce Stambuł w ramach eliminacji do Ligi Mistrzów.

Kibice Górnika Zabrze zatrzymani w Turcji. Starli się z policją
Kibice Górnika Zabrze (zdjęcie archiwalne); fot. Jarek Praszkiewicz /PAP

Górnik Zabrze przegrał we wtorek na wyjeździe z tureckim Fenerbahce Stambuł 0:1 (0:1) w pierwszym meczu 2. rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jedyną bramkę dla gospodarzy zdobył w 37. minucie z rzutu wolnego Anderson Talisca.

Do Stambułu udała się spora grupa fanów śląskiego klubu - zarówno drogą lotniczą, jak i lądową. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania doszło do starć zabrzańskich kibiców z turecką policją.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, sympatycy Górnika rozwiesili w swoim sektorze banery, po czym obsługa zwróciła im uwagę, by je usunęli. Wtedy doszło do przepychanek, a do akcji wkroczyli funkcjonariusze. Nagranie z zajść obiegło media społecznościowe.

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Podczas burdy opiekun polskich spottersów (policjantów reprezentujących interesy kibiców, służących im m.in. pomocą w kwestiach organizacyjnych i informacyjnych) złamał rękę. Co istotne, obrażenia nie były wynikiem bezpośredniego ataku, a niefortunnego przewrócenia się mężczyzny.

Tureccy funkcjonariusze zatrzymali najpierw ośmiu Polaków, ale w trakcie przerwy zidentyfikowano jeszcze jednego z uczestników bijatyki. Zatrzymani trafili do jednostki policji, gdzie są przesłuchiwani. Nie wiadomo jeszcze, jakie zarzuty usłyszą - czy odpowiedzą za wykroczenia, czy za przestęstwa.

Rewanżowe spotkanie odbędzie się 29 lipca w Zabrzu.

Źródło: RMF24
Tagi: Górnik Zabrze kibice

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