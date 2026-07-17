KE szykuje trzęsienie ziemi w systemie ETS. Chodzi o gigantyczne pieniądze

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Komisja Europejska zaprezentowała projekt reformy systemu handlu emisjami ETS. Zakłada on, że państwa członkowskie Unii Europejskiej będą musiały przeznaczać co najmniej połowę przychodów z aukcji ETS na inwestycje w dekarbonizację. Obecnie na ten cel trafia 5 proc. środków.

Nowe zasady finansowania dekarbonizacji

Komisja Europejska ogłosiła propozycję gruntownej reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji ETS. Zmiany mają przygotować system do działania w latach 2030-2040 i znacząco zwiększyć środki przeznaczane na walkę z emisjami. Według szacunków KE od uruchomienia ETS w 2005 roku system przyniósł państwom członkowskim ponad 260 miliardów euro. Mimo to na inwestycje w dekarbonizację trafia zaledwie 5 proc. tych środków.

Komisja chce to zmienić. Chcemy kontynuować zasadę „kto emituje, ten płaci”, ale chcemy dodać do niej kolejny bardzo ważny wskaźnik, a mianowicie że emitent otrzymuje również wynagrodzenie za zmniejszanie ilości swoich emisji – powiedział dziennikarzom wysoki rangą urzędnik unijny.

Pieniądze wrócą do sektora

Nowe przepisy mają zobowiązać państwa UE do przeznaczania co najmniej 50 proc. przychodów z ETS na inwestycje w dekarbonizację. Środki mają wracać do sektorów objętych systemem, a znaczna ich część może trafić na rozwój sieci elektroenergetycznych. To szansa na przyspieszenie transformacji energetycznej w całej Unii.

Więcej darmowych uprawnień dla przemysłu

Komisja Europejska zapowiedziała także zwiększenie liczby darmowych uprawnień do emisji dla przemysłów energochłonnych. Ich wartość wzrośnie o 6 miliardów euro do 2030 roku. To ważna wiadomość dla krajów takich jak Polska, które zabiegały o takie rozwiązania podczas czerwcowego szczytu UE.

Darmowe uprawnienia mają zapobiec przenoszeniu się przemysłu poza granice Unii. Obecnie 43 proc. wszystkich uprawnień trafia do przemysłu za darmo, a 57 proc. jest sprzedawane na aukcjach. Dodatkowe uprawnienia mają pojawić się w systemie jak najszybciej, a nowa regulacja ma obowiązywać z mocą wsteczną – obejmie także rok 2026.

Nowe zasady po 2030 roku

Komisja ogłosiła także zmiany w sposobie obliczania darmowych uprawnień po 2030 roku. Chce spowolnić tempo, w jakim kurczy się pula darmowych uprawnień – z 2,5 proc. do 2 proc. rocznie. W kolejnej dekadzie przemysł będzie mógł korzystać z darmowych uprawnień tylko wtedy, gdy zobowiąże się do dekarbonizacji. KE proponuje, by 80 proc. pozwoleń trafiło do spółek po zaakceptowaniu i opublikowaniu planów ograniczania emisji CO2, a pozostała jedna piąta – po wdrożeniu tych planów.