Komisja Europejska kończy prace nad pozwem przeciwko Polsce do TSUE w sprawie ośmiu polskich specustaw - ustaliła dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Chodzi o nieprzestrzeganie przez Polskę przepisów dotyczących oddziaływania na środowisko, a dokładniej brak dostępu do sądownictwa. Konkretnie dotyczy to m.in. specustawy drogowej, lotniskowej, kolejowej, morskiej, atomowej i w sprawie budowy przekopu Mierzei Wiślanej.

